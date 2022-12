D'Aniello ha scelto le atlete per il Wevza

ROMA- Nell'imminenza del torneo Wevza che si terrà a Kienbaum da mercoledì 4 a domenica 8 gennaio, il tecnico azzurro Pasquale D'Aniello, ha scelto le 14 giocatrici che martedì 3 gennaio per la Germania per giocarsi il posto in palio per i prossimi Campionati Europei di categoria. L’Italia scenderà in campo mercoledì 4 gennaio alle ore 9.30 contro l’Inghilterra nella gara d'esordio.