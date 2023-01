Parte il Wevza, l'Italia sfida la la Spagna all'esordio

Domani, martedì 3 gennaio alle 17.30, l'Italia affronterà la Spagna nella gara d'esordio del torneo. La nostra formazione è inserita nella Pool A nella quale, oltre ai pari età iberici, figura anche l'Olanda. Nella Pool B ci sono invece Belgio, Francia, Portogallo e Germania.

La nostra rappresentative è già al lavoro a Darfo Boario Terme dal 27 dicembre scorso.

Mercoledì 4 gli azzurri osserveranno una giornata di riposo e torneranno in campo giovedì 5 gennaio alle ore 15.00 per l’ultimo match della fase preliminare con l’Olanda.

La Nazionale Under 17 arriva a questa manifestazione dopo un lungo periodo di preparazione.

LE PAROLE DEL TECNICO MONICA CRESTA-

« Nel corso dell’estate abbiamo lavorato molto con tantissimi ragazzi. In questi mesi abbiamo visto una sessantina di giovani atleti e il risultato di questa attività è il gruppo di 14 azzurrini che da domani saranno impegnati al Torneo Wevza. Senza ombra di dubbio bisogna ringraziare le società che lavorano con loro tutto l’anno: se questi ragazzi sono arrivati qui è merito dei club da cui provengono e dove svolgono il grosso della preparazione tecnica. I collegiali danno la possibilità di stare insieme per molto tempo: convivere quotidianamente e lavorare su alcune situazioni diverse che servono anche a migliorare l’intesa della squadra. Negli ultimi giorni è cresciuta la sintonia e i sotto questo aspetto i progressi sono stati diversi. Merito anche delle due amichevoli che abbiamo disputato nei giorni scorsi e per le quali dobbiamo ringraziare i Diavoli Rosa per la disponibilità. Tra il primo e il secondo test match ci sono stati miglioramenti tecnici e tattici, che aiutano anche il morale. Tutto questo fa ben sperare ».

Domani nella gara d’esordio l’Italia affronterà la Spagna.

« I ragazzi sono sicuramente emozionati – conclude Cresta - sono tutti al debutto in una competizione internazionale. Siamo però tutti molto carichi: ci siamo preparati tanto e bene. Speriamo arrivare con giusta determinazione in campo e senza troppa emozione. Domani ci aspetta la Spagna che solitamente ha squadre molto brave: difendono, ricevono e non mollano mai. Ci aspettiamo una partita dura, ma cercheremo sicuramente di fare del nostro meglio ».

Tutte le partite saranno giocate presso il Palazzetto dello Sport di Darfo Boario Terme (IIS Olivelli Putelli, via Ubertosa, 1) e saranno a ingresso libero.

I 14 AZZURRINI CONVOCATI-

Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Volley); Raffaele Colaci (Matervolley Castellana); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Davide Boschini e Nicola Mussari (Trentino Volley); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Bryan Argilagos e Simone Porro (Volley Treviso); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).

LO STAFF-

Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Fabrizio Ceci (preparatore atletico), Ignazio Raspante (medico), Mattia Cordenos (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman), Enrico Cecamore (team manager).