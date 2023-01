Wevza: l'Italia supera la Germania e conquista la finale

Per questa semifinale del Torneo Wevza under 17 maschile il tecnico federale Monica Cresta schiera, come avvenuto nelle partite precedenti, il sestetto composto dalla diagonale Porro-Colaci, dagli schiacciatori Cremoni e Bertoncello, dai centrali Benacchio e Zara e il libero Giani.

Dall’altra parte della rete, per la Germania, coach Dominic Von Känel fa scendere in campo la diagonale Burmann- Pieper, gli schiacciatori Lenz e Mohr, i centrali Huber e Breiter e il libero Backhaus.

E’ l’Italia a dettare il ritmo del match sin dalle prime battute (6-2) e a mantenersi in vantaggio (10-6). La Germania accorcia (12-10), ma non riesce a riagguantare la parità. E’ decisa la ripartenza degli azzurrini (15-11) che riprendono a macinare buon gioco e punti e si spingono sul +7 (19-12). I tedeschi faticano a ritrovare il giusto assetto, l’Italia cresce ancora e fa suo agevolmente il primo set (25-16).

In avvio di seconda frazione la Germania prova a sorprendere gli azzurrini (0-3). Pronta la reazione dei ragazzi di coach Cresta che si rimettono subito in marcia e piazzano il break che vale il +3 (6-3). I tedeschi provano a tenere il passo e ristabiliscono la parità (6-6) e sorpassano (7-10). Con pazienza gli azzurrini riagganciano gli avversari (10-10) e ricominciano a dettare il ritmo della gara (14-11). La Germania non riesce a rientrare e l’Italia allunga (18-13). Gli azzurrini sono bravi a non lasciare spazio agli avversari (19-15), a mantenere la concentrazione (22-17) e a conquistare anche il secondo set (25-19).

Al rientro sul taraflex è ancora l’Italia a imporre il proprio gioco in campo (6-1). La Germania fatica a contenere (7-4) il buon gioco degli azzurrini che, sfruttando un’ottima continuità a muro, si portano sul +6 (10-4). Cremoni e compagni sono bravi a tenere alti ritmo e concentrazione e a non disunirsi: Zara firma il 17-10. La panchina della Germania tenta di girare l’inerzia del match operando una serie di cambi che non hanno però l’effetto sperato: gli azzurrini procedono con passo spedito (20-11) e chiudono set e partita (25-14).

IL TABELLINO-

ITALIA – GERMANIA 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)

ITALIA: Bertoncello 16, Benacchio 5, Porro 4, Cremoni 9, Zara 9, Colaci 2; Giani (L), Boschini 7, Mussari, Usanza (L), Zlatanov 2. Ne: Argilagos, Ruzza, Garello. All. Cresta.

GERMANIA: Mohr 2, Breiter 3, Pieper, Lenz 1, Huber 5, Burmann 2; Backhaus (L), Roehrs, Takano (L), Mueller, Wendt 5, Peters, Oberglock 4, Quedzuweit. All. Von Kaenel.

ARBITRI: Christophe Lecourt (FRA), Helena Geldof (NED)

DURATA SET: 22’, 24’, 20’

ITALIA: 6 a, 13 bs, 13 mv, 27 et

GERMANIA: 3 a, 8 bs, 4 mv, 21 et

RISULTATI E CALENDARIO

Venerdì 6 gennaio – Semifinali 1°-4° posto

Ore 17.30 Italia – Germania 3-0 (25-16, 25-19, 25-14)

Ore 20.00 Francia - Spagna

Sabato 7 gennaio-

Ore 17.30 Finale 3°-4° posto

Ore 20.00 Finale 1°-2° posto

Raggruppamento 5°-7° posto

Venerdì 6 gennaio-

Ore 15.00 Belgio – Olanda 3-0 (25-15, 25-18, 25-21)

Sabato 7 gennaio-

Ore 15.30 Olanda - Portogallo