L'Italia giovanile riparte da dove era finito il 2022

TORINO - L’Italia delle giovanili riparte da dove aveva terminato il 2022. Oggi le formazioni giovanili, maschile e femminile, U17 saranno protagoniste dei tornei Wevza per confermare la posizione guida del movimento giovanile italiano. La Nazionale Under 17 maschile ha superato con un netto 3-0 (25-16, 25-16, 25-14) la Germania e ha conquistato l’accesso alla finale di oggi del Torneo Wevza, valido per la qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria. La Nazionale Under 17 femminile ha superato, ieri, la Germania 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) e ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo Wevza, che si sta disputando nella città tedesca di Kienbaum e che mette in palio la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Top scorer dell’incontro Ludovica Tosini con 23 punti realizzati nel corso dei tre set. Le azzurrine, giunte seconde nella pool A, oggi alle ore 18 torneranno in campo al Bundesleistungszentrum Kienbaum contro il Belgio, prima classificata del girone B. Nell’altra semifinale si sfideranno invece Francia e Spagna.