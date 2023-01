Wevza: l'Under 17 batte il Belgio e conquista la finale

KIENBAUM (GERMANIA)- Missione compiuta per l'Under 17 di Pasquale D'Aniello che nella semifinale di stasera, contro il temibile Belgio vincitore della Pool B, ha giocato la miglior pallavolo possibile conquistando un netto 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) che vale la finale del Torneo Wevza e la possibilità di giocare per la vittoria finale e per un posto ai prossimi campionati Europei di categoria. L'Italia domani alle 18,0 a Kienbaum sfiderà la Spagna che ha battuto 3-1 la Francia nell'altra semifinale.

L’Italia si è resa protagonista di una partita determinata, cinica e ordinata contro una delle squadre favorite alla vittoria finale del torneo. Le ragazze di coach D’Aniello hanno confermato quanto di buono fatto vedere ieri, nell’ultima uscita contro la Germania, superata 3-0. Il Belgio quest’oggi ha provato a impensierire le azzurrine, mostrando buone trame di gioco e delle buone individualità, ma il team azzurro con grande sicurezza dei propri mezzi ha sbarrato la strada agli attacchi rivali, conquistando più che meritatamente un posto in finale.

La nazionale belga è partita subito molto aggressiva a inizio primo set, trovando il break sul 10-8, ma l’Italia non è rimasta a guardare e con l’ace di Beatrice Spada e con l’attacco di Caterina Peroni ha conquistato il contro break (12-14), che ha costretto coach Vekemans a chiamare il time out. Al rientro in campo le azzurrine hanno continuato a giocare con buon ritmo portandosi a +4 dalle rivali (14-18). Nonostante il Belgio abbiamo provato a tutti i costi a rimanere a contatto, un attacco di Caterina Peroni ha chiuso il primo set sul 21-25 Italia.

Grande bagarre sotto rete all’inizio della seconda frazione di gioco, con le due compagini ferme in parità sul 12-12. Al termine di un lungo scambio, l’Italia è riuscita a mettere il naso fuori grazie all’ attacco di Sofia Moroni (12-14) che ha obbligato la panchina del Belgio a chiamare al time out. Con il passare del tempo la superiorità tecnico tattica italiana ha cominciato a prevalere sulla formazione belga; un monster block (16-21) ha assicurato un buon margine di vantaggio all’Italia, che gli è servito a spianare la strada per la vittoria del secondo set, anche questo portato a casa 21-25.

Un sostanziale equilibrio ha caratterizzato l’inizio del terzo set: la battaglia sotto rete è passata dal 10-10 al 13-13. Le azzurre sono riuscite a conquistarsi un importante break a metà parziale (13-15). Con grinta e orgoglio le belghe hanno provato e trovato la risalita; un importante turno al servizio di Jasmine Debout ha impensierito infatti la ricezione azzurra costringendo coach D’Aniello a fermare il ritmo delle rivali chiamando il time out (20-21). Pausa che si è rivelata fondamentale, con grande lucidità Bonafede e compagne sono riuscite a chiudere il match con il 22-25 finale.

I PROTAGONISTI-

Caterina Peroni (Italia)- « Siamo davvero molto felici per questa vittoria. Siamo state molto brave a tenere testa a questo Belgio, anche nei momenti più delicati siamo rimaste concentrate e non ci siamo abbattute. Eravamo molto cariche prima del match. Domani ci attende la finale contro la Spagna che oggi ha superato la Francia, unica nostra sconfitta nella pool. Siamo sicure delle nostre potenzialità. Domani daremo tutto quello che abbiamo per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Siamo pronte »

IL TABELLINO-

ITALIA-BELGIO 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

ITALIA: Tosini 14, Bovolenta 7, Spada 7, Peroni 14, Moroni 9, Spaziano 2, Bonafede (L). Novello 1, Nozza 1, Fanfani. N.e. Aimaretti, Scillkowski, Genovese, Talarico. All. D’Aniello

BELGIO: Vanassche 1, Radovic 3, Weyers 1, Vlahovic 14, Debout 13, Pipeleers 6, De Pau (L). Vermeiren, Peeters, Hoste. N.e. Timmermans, Maes, Hemelings, Zecevic. All. Vekemans

Durata set: 25’, 26’, 26’

Italia: 8 a, 11 bs, 10 mv, 24 et

Belgio: 11 a, 11 bs, 1 mv, 19 et

CALENDARIO E RISULTATI-



Pool A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra



4/01: Italia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-15, 25-10); Germania-Francia 2-3 (23-25, 25-20, 25-15, 19-25, 12-15).



5/01: Italia-Francia 0-3 (15-25, 23-25, 25-27); Germania-Inghilterra 3-0 (25-13, 25-10, 25-13).



6/01: Francia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-11, 25-18); Italia-Germania 3-0 (25-15, 25-22, 25-23).

LA CLASSIFICA: 1. Francia, 2. Italia, 3. Germania, 4. Inghilterra

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna



4/01: Olanda-Portogallo 3-0 (26-24, 25-22, 25-23); Belgio-Spagna 3-1 (22-25, 25-21, 25-13, 25-21).



5/01: Belgio-Portogallo 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-19); Olanda-Spagna 0-3 (20-25, 22-25, 19-25).



6/01: Portogallo-Spagna 1-3(25-22, 9-25, 22-25, 15-25) ; Belgio-Olanda 3-0 (25-17, 25-17, 25-14).

LA CLASSIFICA: 1. Belgio, 2. Spagna, 3. Olanda, 4. Portogallo

SEMIFINALI-



7/01-

5°-8° posto, Germania-Portogallo 3-0 (25-10, 25-17, 25-20)

5°-8° posto, Inghilterra-Olanda 0-3 (7-25, 9-25, 13-25)

1°-4° posto, Francia-Spagna 1-3 (18-25, 25-15, 21-25, 19-25)

1°-4° posto, Belgio-Italia 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

FINALI



8/01-

7/8° posto, Portogallo-Inghilterra (ore 9.30)

5/6° posto, Germania-Olanda (ore 12)

3/4° posto, Francia-Belgio (ore 15)

1/2° posto, Spagna-Italia (ore 18)