Le nazionali di pallavolo il 30 gennaio da Papa Francesco

ROMA- Anche Papa Bergoglio celebrerà in Vaticano le imprese degli azzurri, sia a livello delle nazionali maggiori che a livello giovanile.

Lunedì 30 gennaio alle ore 12.00 il Santo Padre riceverà, in udienza privata presso la Sala Clementina, quasi 200 atleti che hanno vestito la maglia della nazionale nell'estate 2022. Ad accompagnare gli atleti il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, i tecnici e tutti gli staff delle nazionali per vivere insieme un momento di raccoglimento e di grandi emozioni che lascerà certamente indelebili ricordi in tutti i presenti.