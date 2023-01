Tecnici a confronto, come si allena l'azzurro

VINCENTI

All'incontro, promosso dal Presidente FIP Giovanni Petrucci e moderato dal Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, saranno presenti il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Giovanni Malagò. L'evento sarà trasmesso live in streaming sul canale Twitch della FIP. Un’occasione per riflettere su come si costruisce una squadra vincente e sulle difficoltà che si incontrano in questo cammino. A confronto quattro grandi personalità dello sport italiano che hanno un palmares da vincenti e che rappresentano un patrimonio per l’Italia dello sport.