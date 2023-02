VNL 2023: la FIVB ha ufficalizzato date e orari

ROMA- Ufficializzato dalla il calendario e gli orari della Volleyball Nations League 2023. Le azzurre di Mazzanti, detentrici del trofeo, esordiranno nella 1a Week ad Antalya, in Turchia, il 30 maggio contro la Thailandia il 30 maggio, gli azzurri di De Giorgi, Campioni del Mondo in carica, scenderanno in campo all'esordio il 6 giugno a Ottawa, in Canada, contro l’Argentina.