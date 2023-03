Olimpiadi: decise le sedi delle qualificazioni a Parigi 2024

Cina, Giappone e Polonia ospiteranno i tornei femminili, mentre Brasile, Cina e Giappone organizzeranno le competizioni maschili.

Tutti gli eventi metteranno in palio due pass olimpici (6 in totale per le donne e 6 per gli uomini): si qualificheranno a Parigi 2024 le prime due classificate di ogni torneo. Per conoscere la composizione dei gironi bisognerà attendere il 17 marzo, data in cui si svolgerà il sorteggio. La cerimonia si terrà a Losanna (Svizzera) alle ore 13.



I tornei di qualificazione olimpica femminile sono in programma dal 16 al 24 settembre 2023, quelli maschili invece dal 30 settembre all'8 ottobre 2023.



Queste le squadre femminili qualificate ai tornei, in base al ranking mondiale: Italia, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Germania, Giappone, Corea del Sud, Messico, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico, Slovenia, Serbia, Tailandia, Turchia, Ucraina, USA.



Queste le squadre maschili qualificate ai tornei, in base al ranking mondiale: Italia, Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cuba, Repubblica Ceca, Egitto, Finlandia, Germania, Iran, Giappone, Messico, Olanda, Polonia, Qatar, Slovenia, Serbia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.



Alle Olimpiadi di Parigi 2024 parteciperanno per i tornei di pallavolo 12 squadre femminili e 12 squadre maschili: la Francia (qualificata come paese organizzatore); 6 nazionali qualificate dai tornei olimpici; 5 in base al ranking mondiale, aggiornato al termine della fase a gironi della Volleyball Nations League 2024.