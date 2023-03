Mondiali giovanili e Universiadi: sorteggiate le Pool

LOSANNA (SVIZZERA)- A Losanna in Svizzera giornata dedicata ai sorteggi delle Pool Mondiali delle categorie Under 19 maschile e femminile e Under 21 maschile non che delle prossime Universiadi. Il sorteggio del torneo iridato Under 21 femminile si terrà invece a Città del Messico il 12 maggio (ore 00.00 italiane del 13 maggio).

MONDIALE UNDER 19 FEMMINILE –

Il Campionato Mondiale Under 19 femminile sarà co-ospitato da Croazia e Ungheria nelle città di Osijek e Szeged dall'1 all'11 agosto. Rispetto al passato quest’anno è aumentato il numero delle squadre partecipanti che passano da 20 a 24. L'Italia, seconda classificata dell'edizione 2021, e gli Stati Uniti, che hanno conquistato il bronzo, insieme ai due paesi ospitanti sono le prime quattro formazioni qualificate all’edizione 2023. A loro si uniranno Perù, Nigeria, Canada, Giappone, Cina, Corea, Thailandia, Egitto, Camerun, Turchia, Germania, Serbia, Polonia, Bulgaria, Argentina, Brasile, Cile, Repubblica Dominicana, Portorico e Messico.

Le 24 nazionali che parteciperanno alla competizione sono state suddivise in 4 gironi. Le azzurrine di Michele Fanni, che detengono anche il titolo di campionesse europee, sono state inserite nella Pool C e affronteranno Brasile, Thailandia, Perù, Canada e Bulgaria.

QUESTA LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI-



Pool A: Ungheria, Egitto, Camerun, Cina e Cile



Pool B: Croazia, Turchia, Repubblica Dominicana, Portorico, Nigeria e Germania



Pool C: Italia, Brasile, Thailandia, Perù, Canda e Bulgaria



Pool D: Stati Uniti, Serbia, Polonia, Messico, Giappone, Corea

MONDIALE UNDER 19 MASCHILE –

Il Campionato mondiale U19 maschile si svolgerà a San Juan, in Argentina, dal 2 all'11 agosto. Alla competizione parteciperanno 20 squadre. L’Argentina, Paese ospitante, sarà affiancato da Giappone, Iran, India, Corea, Nigeria, Egitto, Italia, Francia, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Belgio, Brasile, Colombia, Cile, Stati Uniti, Messico, Porto Rico e Costa Rica. Nel corso del sorteggio che si è tenuto oggi pomeriggio a Losanna le 20 nazionali che parteciperanno alla rassegna iridata sono state suddivise in 4 gironi. Gli azzurrini di Michele Zanin, campioni d’Europa in carica, sono stati inseriti nella Pool D e giocheran no con Brasile, Belgio, Messico e Cile.

QUESTE LE COMPOSIZIONI DEI GIRONI-

Pool A: Argentina, Egitto, Stati Uniti, Serbia, Costa Rica



Pool B: Bulgaria, India, Giappone, Francia, Slovenia



Pool C: Iran, Nigeria, Colombia, Portorico, Corea



Pool D: Italia, Brasile, Belgio, Messico, Cile

MONDIALE UNDER 21 MASCHILE –

Il Campionato mondiale U21 maschile è in programma a Manama in Bahrain dal 7 al 16 luglio. Il gruppo delle 16 squadre partecipanti comprende oltre all’Italia, campione del mondo in carica, Polonia, bronzo all’ultima edizione della rassegna iridata, e Bahrain, Paese ospitante. A queste si aggiungono le formazioni che hanno conquistato la qualificazione nelle diverse competizioni continentali: Iran, India, Egitto, Tunisia, Brasile, Argentina, Stati Uniti e Messico. In base al ranking completano il gruppo: Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca e Thailandia.

Le 16 nazionali sono state suddivise in 4 gironi. Gli azzurrini di Matteo Battocchio, che detengono anche il titolo di campioni europei, sono stati inseriti nella Pool B e incontreranno Brasile, Egitto e Messico.

QUESTE LE COMPOSIZIONI DEI GIRONI.

Pool A: Bahrain, Iran, Thailandia e Tunisia



Pool B: Italia, Brasile, Egitto, Messico



Pool C: Polonia, Bulgaria, Canada, India



Pool D: Argentina, Belgio, Repubblica Ceca e Stati Uniti

UNIVERSIADI-

La nazionale femminile del tecnico Alessandro Beltrami è stata inserita nella Girone C con Messico, Repubblica Ceca India; gli azzurri di Vincenzo Fanizza invece se la vedranno nella Pool D contro Germania, Taipei e Brasile.

TORNEO FEMMINILE-



Pool A: Taipei, Polonia, Brasile.



Pool B: Hong Kong, Argentina, Cina, Germania.



Pool C: Italia, Messico, Repubblica Ceca, India.



Pool D: Giappone, Colombia, Australia, Ucraina.

TORNEO MASCHILE-



Pool A: Portogallo, Corea Del Sud, Hong Kong, Polonia.



Pool B: Australia, Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran.



Pool C: Giappone, Azerbaigian, Ucraina, Messico, Cina.



Pool D: Italia, Germania, Taipei, Brasile.