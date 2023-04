Nazionali Giovanili: questi gli staff per il 2023

Dopo il magico 2022 infatti, che ha visto l’Italia ottenere ben otto medaglie d’oro a livello giovanile, dall’Europeo Under 17 femminile all’Europeo Under 20 maschile, passando per i primi posti ottenuti agli EYOF, le rappresentative azzurre si apprestano a essere nuovamente protagoniste. Questo il dettaglio degli staff azzurri per la stagione 2023:

Under 21 Maschile



Matteo Battocchio – 1° Allenatore



Nicolò Zanni – 2° Allenatore



Francesco Mattioli – Assistente Allenatore



Pietro Muneratti – Preparatore Atletico



Saverio Di Lascio – Scoutman



Valentina Torrese – Team Manager

Under 19 Maschile



Michele Zanin – 1° Allenatore



Moreno Travaglia – 2° Allenatore



Lorenzo Bottaro – Assistente Allenatore



Marco Ceccacci– Preparatore Atletico



Annalisa Pinto – Scoutman



Enrico Cecamore – Team Manager

Under 17 Maschile



Monica Cresta – 1° Allenatore



Giovanni Preti – 2° Allenatore



Matteo Antonucci – Assistente Allenatore



Glauco Ranocchi – Preparatore Atletico



Marco Donnarumma – Scoutman



Glauco Ranocchi – Team Manager

Under 21 Femminile



Marco Mencarelli - 1° Allenatore



Gaetano Gagliardi - 2° Allenatore



Giancarlo Chirichella - Assistente Allenatore



Tommaso Magnani – Preparatore Atletico



Lorenzo Librio - Scoutman



Elena Colombo - Team Manager

Under 19 Femminile



Michele Fanni – 1° Allenatore



Matteo Dall’Angelo – 2° Allenatore



Lorenzo Abbiati – Assistente Allenatore



Davide Partegiani – Preparatore Atletico



Roberto Menegolo – Scoutman



Anna Ensabella – Team Manager

Under 17 Femminile



Pasquale D’Aniello – 1° Allenatore



Oscar Maghella – 2° Allenatore



Giovanni Galesso – Assistente Allenatore



Nadia Centoni – Preparatore Atletico



Alberto Salmaso – Scoutman



Giulia Pisani – Team Manager

Staff Sanitario Nazionali Giovanili Maschili



Medici: Roberto Vannicelli, Jonathan Morales, Lucio D’Antonio, Filippo Ferrari, Antongiulio Di Noto, Lorenzo Gobbin, Simone Paltrinieri.



Fisioterapisti: Francesco Bettalico, Cristian Paganelli, Maira Di Vagno, Simone Cinelli, Mattia Cordenos, Claudio Morelli, Stefano De Sisto.

Staff Sanitario Nazionali Giovanili Femminili-



Medici: Mauro Fedele, Alessandra Favoriti, Luca Monestier, Francesca Facchini, Marco Attanasio, Lorenzo Maggioni, Caterina Ohin Albizzini, Matteo Saladini, Anna Vis, Gabriele Thiebat.



Fisioterapisti: Sandro Gennari, Pierfrancesco Gennari, Mattia Zappalà, Virginia Braghieri, Roberto Cinelli.