De Giorgi ha convocato 14 atleti per il primo stage azzurro

CAVALESE (TRENTO)- Primo raduno azzurro della nazionale di De Giorgi , che si ritroverà a Cavalese (Trento) da domenica 7 maggio dove si tratterà fino al 12 maggio. La ripresa dei lavori sarà nuovamente a Cavalese dal 16 al 26 maggio per il secondo collegiale stagionale nel quale entreranno in scena i 'big' azzurri.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato 14 atleti che si ritroveranno dunque in Trentino in vista delle prime uscite ufficiali: il DHL Test Match Tournament in programma dal 23 al 25 maggio sempre a Cavalese e l’inizio della Volleyball Nations League 2023, manifestazione che prenderà il via a inizio giugno.

I QUATTRODICI CONVOCATI DA DE GIORGI-

Marco Falaschi, Jacopo Larizza (Prisma Gioiella Taranto); Alessio Alberini, Kristian Gamba (Pool Libertas Cantù); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Mattia Orioli (Consar RCM Ravenna); Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Giulio Magalini, Marco Gaggini (WithU Verona); Alberto Pol (HRK Motta di Livenza); Marco Rocco Panciocco (Cave Del Sole Lagonegro), Damiano Catania (Top Volley Cisterna).

Il programma dei test match in programma al Pala Arpad Weisz di Cavalese-



23 maggio: Olanda-Bulgaria



24 maggio: Italia-Olanda (ore 21)



25 maggio: Italia-Bulgaria (ore 21)