L' Italia di Mazzanti si raduna a Lanciano

LANCIANO (CHIETI)- Inizia la lunga estate della nazionale femminile. Le azzurre si ritroveranno dal 7 al 14 maggio a Lanciano in Abruzzo per il primo stage. Secondo step dal 17 al 24 maggio nel quale la nazionale si cimenterà in un triangolare internazionale al quale prenderanno parte anche Croazia e Canada, in programma dal 22 al 24 maggio.