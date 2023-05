L'Italia di Mazzanti concede il bis con il Canada

Per l’ultima amichevole prima dell’esordio in VNL Mazzanti concede spazio a Battistoni in regia, Nwakalor da opposto, Degradi e Villani schiacciatrici, Cecconello e Linda Nwakalor al centro, e Panetoni libero. Dopo qualche fase di studio caratterizzato da un sostanziale equilibrio, l’Italia inizia a prendere quota presa per mano da una Sylvia Nwakalor che mette subito a referto 5 punti (12-8). La CT canadese Winzer prova e riesce a fermare l’inerzia azzurra con un timeout dal quale le nordamericane escono trovando la forza, con Howe di ricucire il gap con un’ottima Howe (14-14). Il buon momento del Canada non scompone le azzurre che con Degradi, Malual (entrata con Gennari per Nwakalor e Battistoni), Linda Nwakalor e Villani respingono l’ultimo assalto delle ospiti (21-21) per poi chiudere il primo parziale in crescendo 25-21. Stesso identico copione nel secondo set con l’Italia che prova a scappare con Degradi, Nwakalor e Villani e il Canada che risponde con Howe e Maglio. Equilibrio fino al 13-13 e poi piccolo break delle canadesi brave a trovare con Mitrovic e Maglio il break del + 3 (15-18). Il Canada riesce a toccare il 19-23 con Mitrovic salvo poi subire un break di 4-0 aperto e chiuso da un attacco e un muro di Malual. Nonostante il ritorno di fiamma azzurro non scalfisce l’entusiasmo delle nordamericane che con King trovano la forza di chiudere il secondo set con un pirotecnico 26-28. Nell’avvio di terzo set l’inerzia passa nuovamente nelle mani dell’Italia: dopo il muro subito da D’Odorico, le sorelle Nwakalor portano le azzurre sul 5-1 costringendo coach Winzer al timeout. Il buon momento di Degradi e compagne si esaurisce quando riprendono ritmo Maglio e Howe complice anche qualche sbavatura di troppo in attacco dalle azzurre (8-10). Sotto di 2 punti l’Italia si desta con Sylvia Nwakalor e D’Odorico brave a sporcare le statistiche in difesa delle avversarie, per il +3 (17-14). Lo strappo viene ricucito da una scatenata Emily Maglio al centro (21-22) che però poco può quando prima Degradi e poi le sorelle Nwakalor (2 attacchi di Sylvia e un muro di Linda) mettono giù i punti che fissano il parziale sul 25-22.

Nel quarto set dopo qualche difficoltà iniziale, l’Italia mette le marce alte e, complice un ottimo momento offensivo di D’Odorico ed un ace di Battistoni, si porta sul +4 (12-8). Le ospiti non reggono al forcing delle italiane che attacco dopo attacco (D’Odorico imprendibile), muro su muro (ottima prova di Linda Nwakalor) respingono le canadesi (20-19) per poi chiudere il match con il risolutivo 25-23.