Parte la VNL: domani Italia-Thailandia

Davide Mazzanti- « La Thailandia è una squadra sempre molto difficile da affrontare forse perché hanno un modo piuttosto diverso di giocare rispetto a quello che incontriamo solitamente. Inoltre troveremo una squadra che sta lavorando insieme già da molto tempo e che quindi giocherà con un ritmo che può metterci in difficoltà. Rispetto alle amichevoli di Lanciano, vogliamo far fruttare il lavoro su cambio palla, che è un aspetto su cui abbiamo lavorato sodo, e la fas e break che forse dobbiamo ancora sistemare. Questa prima pool ci offrirà l’occasione di lavorare su questi aspetti allenandoli ulteriormente in partita ».

Loveth Omoruyi – « Siamo tutte molto emozionate per molte di noi, infatti, si tratta di una prima volta. Daremo il massimo per farci trovare pronte in un contesto altamente competitivo come quello della VNL. Abbiamo assaggiato il campo di Antalya, e possiamo dirci soddisfatte. Si sta cimentando un buono spirito di squadra e pertanto non posso che farci un grosso in bocca al lupo per la partita con la Thailandia. Affrontiamo un avversario molto particolare, dovremo essere pronte a tutto e capaci di mettere in campo l e nostre caratteristiche che sono diverse dalle loro. Da un punto di vista individuale approccio a questa prima sfida con il giusto carico di emozione ma anche e soprattutto con tanta voglia di scendere in campo per esordire in questo torneo ».

LE 14 AZZURRE

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ilaria Battistoni.

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual.

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor.

Liberi: Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni.