Perugia ha ospitato la Coppa degli Europei

Presenti in sala anche Sara Falcinelli – Sport e Salute, Laura Bacoccoli e Andrea Samà per Bper Banca, Michelangelo Pesciarelli per Bigmat, insieme a una rappresentanza delle maggiori squadre di volley perugine: Bino Rizzuto e Goran Vujevic per la Sir e Antonio Bartoccini, Presidente della Bartoccini Fortinfissi.

A fine conferenza liberatosi dagli impegni istituzionali, il sindaco Andrea Romizi ha raggiunto la sala dei Notari e si è unito ai ringraziamenti nei confronti della Federazione nazionale e del suo comitato regionale.

EuroVolley Tour con il suo van sempre oggi dalle ore 10.00 sera in Piazza Italia e alle ore 12.00 si è trasferito presso il Liceo Sportivo Capitini, dove studentesse e studenti si sono regalati una foto con il trofeo. Nel pomeriggio dalle ore 15.30 fino alle 19.00 l’appuntamento per tutti è stato al Barton Park.

Domani 31 maggio invece a Perugia sarà protagonista Volley S3, in piazza 4 Novembre, davanti alla Fontana Maggiore, un’occasione speciale per tutti i più giovani per vivere un’indimenticabile giornata di volley insieme ad Andrea Lucchetta e a tutto lo staff di S3.

Eurovolley Tour è progetto che vuole promuovere la pallavolo, le protagoniste e i protagonisti di questa disciplina che tante soddisfazioni e medaglie sa regalarci ogni anno. Uno sport che trasmette emozioni e valori e che, come dimostra questo tour, sa raccogliere attorno a sé una sana passione popolare.

EuroVolley Tour, come in ogni città sede delle gare, tornerà a Perugia una seconda volta, il 26 giugno in occasione di un workshop dedicato all’impatto socio economico dei grandi eventi sportivi. Interverranno le istituzioni locali, sportive e non, le aziende partner della Federazione Italiana Pallavolo, insieme a esponenti del mondo universitario.

GLI INTERVENTI-

Paola Agabiti, (Assessore con delega a Sport, impiantistica sportiva e associazionismo sportivo della Regione Umbria)- « Gli Europei di volley sono un evento importantissimo perché danno all’Umbria la centralità che merita per promuovere lo sport tra i giovani insieme ai valori lo sintetizzano. La Regione ha lavorato sia come sostegno alla riqualificazione del PalaBarton, sia come sostegno all’evento stesso. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia creatasi con il comune e con tutti gli attori che hanno parte in questo progetto. L’Europeo è un evento qualificante per l’Umbria e ci da quella visibilità in termini di attrattività turistica che la Regione merita di avere ».



Giuseppe Lomurno Presidente FIPAV Umbria: “Ogni volta che parlo nella Sala dei Motari mi emoziono; qui si respira la cultura di questa città e di questa regione. Eurovolley a Perugia nasce da una battuta fatta a Cagliari dopo i mondiali under 21 a Cagliari al Presidente Manfredi: non si può portare una tappa dell’europeo a Perugia? Da lì ho cominciato a dare “noia” alle amministrazioni e oggi comincia davvero EuroVolley 2023. Avremo due sfide importanti ma è importante che noi come FIPAV lavoriamo sempre per avvicinare i giovani al nostro sport. Infatti domani avremo tanti bambini con S3 saremo in Piazza IV Novembre. Ringrazio tutti i miei consiglieri; il 2022 è stato un anno magico 13 ori. Per me Colaci è il mio Capitano per quello che da ai suoi compagni e questo è importantissimo. Grazie alle amministrazioni per tutto ciò che fanno e per come ci credono, vogliamo colorare il PalaBarton di azzurro ».



Clara Pastorelli (Assessore allo Sport del Comune di Perugia ha dato il benvenuto a Palazzo dei Priori)- « sempre più il Palazzo dello sport di Perugia e dell'Umbria. L'amministrazione crede nel valore dello sport, anche sul piano educativo e dell'esempio, per questo oggi ospitiamo un trofeo così importante e in piazza sono già allestiti i colorati campi in cui i nostri bambini potranno sperimentare una disciplina di squadra che nel tempo ha dato lustro alla città e alla regione. Se insieme siamo riusciti ad accogliere questa tappa si deve anche al fatto di aver creato le condizioni per l'ampliamento del Palabarton. Ringrazio anche la Regione per il supporto offerto alla pratica dello sport sia alla ristrutturazione dell'impiantistica. Domani in corso Vannucci e piazza IV Novembre sarà una grande festa, dove i protagonisti saranno i bambini. Da qui dobbiamo ripartire: il volley è forte perché forte è il settore giovanile ».



Fabio Vullo- «Grazie per ospitarci in un posto straordinario, Perugia e l’Umbria hanno dato tantissimo alla pallavolo e ringrazio le amministrazioni dell’ampliamento del palasport, sarà bello tifare tutti insieme l’Italia, avversari in campionato insieme tifando gli Azzurri e ringrazio il comitato per essersi impegnato a portare qui gli Europei. Quello sportivo è un percorso straordinario che ti segna per tutta la vita, sei un uomo diverso, lo sport è un’opportunità per i giovani e noi adulti noi dobbiamo continuare a dare loro questa opportunità ed è grazie alle amministrazioni e a chi si impegna quotidianamente possiamo farlo. Mi sono avvinato allo sport per fare qualcosa insieme ad altri ragazzi, in modo competitivo: la competizione fa bene perché la vita è competitiva e fare sport ti aiuta ad affrontare la vita. Da sportivo dico che la pressione è necessaria e positiva se la si affronta nel modo corretto. La pressione c’è quando si riconosce che qualcuno le potenzialità per fare qualcosa. Giocare in casa è gratificante, ma anche con pressione è straordinario farlo. Il capitano è un titolo, la leadership è espressione e volontà del gruppo: Max Colaci è un leader ».



Massimo Colaci- « E’ motivo di orgoglio essere qui oggi, in questa sala osservando questa coppa, che io purtroppo non ho vinto perché avevo appena smesso con la Nazionale, ma ho giocato in molti Campionati Europei e indossare la Maglia Azzurra è qualcosa di magico difficile da spiegare. Perugia vive di volley e di sport e merita di ospitare un evento così importante. Sono molto curioso di vedere Italia vs Serbia ci sono ex compagni di squadra e amici e sarà una partita decisiva e il PalaBarton saprà spingere i nostri ragazzi. Spero che l’Italia possa continuare a giocare con la spensieratezza che l’ha contraddistinta in questi anni; ora tutti vogliono batterla e sarà più complicato, ma credo che abbiano buone chances per continuare e con l’aiuto dei tifosi italiani potremmo toglierci ancora grandi soddisfazioni. Il libero non poteva ufficialmente essere il capitano, io credo che per essere captano occorra prendersi le proprie responsabilità, far capire ai più giovani quali sono i valori dello sport non in partita perché li è facile ma il martedì, alla ripresa degli allenamenti; è difficile, io ci provo a farlo sempre, a parlare a farli sorridere nei momenti di difficoltà, mi stimola e spero di poterlo fare ancora a lungo. Il tifo perugino è sempre vicino a chi gioca, sta alla squadra farsi seguire e meritarsi l’affetto e il calore di questo pubblico ».



Sara Falcinelli (Responsabile Umbria di Sport e Salute)- « S3 rientra fra i progetti di promozione dello sport di base che abbiamo finanziato. Quello di domani è motivo di grande orgoglio poiché è stato un grande impegno e sono certa che domani al mattino con le scuole e al pomeriggio con le società assisteremo a un bellissimo spettacolo, io domani verrò anche come genitore e sono particolarmente emozionata ».