De Giorgi ha scelto i 14 per la 1a week di VNL

CAVALESE (TRENTO) - L'Italia maschile di Fefè De Giorgi è pronta per la 1a Week di VNL che la vedrà protagonista in Canada dal 6 al 10 giugno. La nostra nazionale è in partenza per raggiungere Ottawa teatro delle sfide che la opporranno a Ar.gentina, USA, Cuba e Germania, primi test stagionali per capiere la salute del gruppo che si è allenato intensamente in Val di Fiemme per oltre un mese. Il tecnico azzurro ha convocata 14 giocatori per la trasferta mentre un altro gruppo di giocatori continuerà ad allenarsi a Cavalese agli ordini di Massimo Caponeri.

Le gare degli azzurri saranno trasmesse sui canali SKY (e NOW TV) e sulla piattaforma streaming Volleyball World TV.

LE PAROLE DI FERDINANDO DE GIORGI-

« E' stato un mese di lavoro interessante, siamo partiti ad inizio maggio con un gruppo molto giovane, ragazzi anche che hanno giocato in A2, abbiamo fatto settimane di lavoro e conoscenza, mentre in questo ultimo periodo abbiamo cercato di allargare il gruppo in modo da gestire anche l'inizio di VNL concedendo un pò di riposo in più a chi ne aveva bisogno. La cosa bella è stato il lavoro svolto in simbiosi tra i gruppi, con la collaborazione da parte di tutti per il raggiungimento degli obiettivi di questa nazionale, in questa stagione ci sarà davvero il contributo di tutti. Ripartiamo dal Canada in VNL, dalla stessa situazione dello scorso anno, il torneo è molto interessante, lo affronteremo con un gruppo rinnovato almeno nella prima settimana. Dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci da questo torneo per creare una mentalità e un livello di gioco sempre più importante. Per la prima tappa di VNL lascio un pò di riposo a chi ha giocato fino a poco fa col proprio club, ci sarà spazio per tanti giocatori nel corso del torneo. Ripartiamo con tanto entusiasmo, sarà una stagione bella e importante, per noi deve cambiare poco per quello che mettiamo, i valori, la volontà, il significato deve restare quello di sempre. Ognuno deve essere bravo a portare un mattoncino per la costruzione di questo percorso » .

I 14 AZZURRI CONVOCATI DA FEFE' DE GIORGI-

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia.

Schiacciatori: Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici.

LO STAFF-

1° Allenatore Ferdinando De Giorgi, Preparatore Atletico e Allenatore Nicola Giolito, Assistente Allenatore Mario Di Pietro, Fisioterapista Francesco Alfatti, Medico Marco Penza, Scoutman Ivan Contrario, Team Manager Giacomo Giretto.

GLI AZZURRI AL LAVORO A CAVALESE (dal 2 al 9 giugno)

Lorenzo Sala, Giulio Magalini, Edoardo Caneschi, Riccardo Sbertoli (Dal 4 Giugno), Alessandro Michieletto (Dal 4 Giugno), Daniele Lavia (Dal 4 Giugno), Oreste Cavuto, Leonardo Scanferla, Tommaso Guzzo, Simone Giannelli, Roberto Russo, Alberto Pol, Simone Anzani (Dal 4 Giugno), Gianluca Galassi, Alessandro Piccinelli (Dal 4 Giugno), Nicola Salsi.

Insieme a questi, continueranno a lavorare a Cavalese fino al 3 giugno anche: Tim Held, Damiano Catania.

LO STAFF-

1° Allenatore Massimo Caponeri, Ass. Allenatore Vincenzo Fanizza, Ass. Allenatore Luca Leoni, Preparatore Atletico Oscar Berti, Fisioterapista Fabio Rossin, Medico Piero Benelli, Scoutman Simone Cruciani, Dirigente Accompagnatore Vittorio Sacripanti, Team Manager Emanuele Carpentieri.

LE SQUADRE PARTECIPANTI-

Argentina, Brasile, Francia, Germania, Iran, Italia, Giappone, Polonia, Serbia, USA, Bulgaria, Canada, Cina, Cuba, Olanda, Slovenia.

Week 1 - Pool 1 - Ottawa (Canada) – Le gare degli azzurri

06/06/2023 ore 22:30 Italia – Argentina

08/06/2023 ore 22:30 Italia – USA

09/06/2023 ore 22:30 Italia – Cuba

10/06/2023 ore 19:00 Germania - Italia

Il calendario (Orari italiani), in ordine cronologico, della Week 1 divisa tra Pool 1 a Ottawa (Canada) e Pool 2 a Nagoya (Giappone).

06/06/2023

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 09:10 Bulgaria – Cina

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 12:40 Giappone – Iran

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 22:30 Italia – Argentina

07/06/2023

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 02:00 Canada – Cuba

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 08:00 Slovenia – Serbia

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 11:00 Polonia – Francia

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 22:30 USA – Olanda

08/06/2023

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 02:00 Brasile – Germania

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 05:00 Slovenia – Bulgaria

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 08:00 Serbia – Cina

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 11:00 Polonia – Iran

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 17:00 Olanda – Cuba

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 22:30 Italia – USA

09/06/2023

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 02:00 Argentina – Brasile

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 06:10 Cina – Francia

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 09:10 Polonia – Bulgaria

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 12:40 Giappone – Serbia

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 17:00 Olanda – Germania

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 22:30 Italia – Cuba

10/06/2023

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 02:00 Canada – Argentina

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 05:40 Francia – Slovenia

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 08:40 Iran – Cina

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 12:10 Giappone – Bulgaria

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 19:00 Germania – Italia

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 22:30 Brasile – Cuba

11/06/2023

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 02:00 Canada – USA

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 05:40 Slovenia – Iran

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 08:40 Serbia – Polonia

Pool 2 - Nagoya (Giappone) ore 12:10 Giappone – Francia

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 17:00 Argentina – Olanda

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 20:30 USA - Brasile

12/06/2023

Pool 1 - Ottawa (Canada) ore 00:00 Canada – Germania