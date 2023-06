VNL: secondo ko delle azzurre contro gli Usa

Domani l’Italia affronterà le padrone di casa della Turchia (2 vittorie su 2 gare disputate) in un Antalya Spor Salunu che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posti

Con Parrocchiale out per influenza e Panetoni reduce da una nottata con qualche decimo di febbre, Mazzanti sceglie un nuovo sestetto con Bosio in regia, Nwakalor opposto, Omoruyi e Sylla (esordio assoluto in maglia azzurra nel 2023) schiacciatrici, Mazzaro e Squarcini al centro, e Panetoni, recuperata in extremis, libero. Avvio di partita tutto in salita delle azzurre: prima O’Neal al centro e al servizio e poi Drews e Retke costringono Mazzanti subito al timeout sul 2-6. L’Italia prova a reagire con Squarcini e Nwakalor che mette giù un attacco al termine di un’azione impreziosita da due miracoli di Panetoni e uno di Sylla in difesa (4-7). Piccoli segnali non sufficienti per arginare il dominio a stelle e strisce che si traduce in un nuovo pesante parziale (9-16) che spiana la strada di team USA verso la conquista del primo parziale poi chiuso dalle statunitensi (16-25). Incassato il colpo le azzurre provano a ripartire con nuovo entusiasmo: dentro Danesi per Mazzaro, Sylla scalda il braccio dopo un primo set senza punti e Nwakalor e Squarcini salgono di giri. L’Italia vola sul 6-2 e stavolta è coach Kiraly a rifugiarsi nel timeout. Capitan Sylla si carica le sue sulle spalle accendendo l’attacco azzurro che non si ferma più grazie anche all’ottimo impatto di Nwakalor e Squarcini (12-5). L’Italia alza ulteriormente il ritmo esaltando il pubblico dell’Antalya Spor Salunu trovando impatto offensivo con Bosio, Danesi ed una scatenata Nwakalor (17-10). Jones-Perry e Drews provano a frenare il “magic moment” azzurro ma Sylla, Nwakalor e Squarcini, sorrette da una fase muro difesa finalmente efficiente, consentono all’Italia di pareggiare i conti grazie ad un netto 25-14. L’inerzia del match resta nella mani azzurre anche in avvio di terzo set. Nwakalor, Squarcini e Sylla danno il là mentre Omoruyi, pizzicata in ricezione, inizia a carburare. Team Usa sbanda vistosamente e nonostante qualche attacco di Perry ed un timeout di Kiraly, va sotto 10-6. Le americane con Jones-Perry e Lanier tornano in scia per poi sfruttare due indecisioni azzurre prima in ricezione con Omoruyi e poi al centro con Squarcini. Sul 13-13 però l’Italia non crolla e aggrappandosi allo strapotere offensivo di Sylla, Nwakalor e Omoruyi, respinge l’ultimo assalto USA (22-23) e conquista anche il terzo set ribaltando la partita con il parziale di 22-25. La reazione USA arriva puntuale in avvio di quarto set con Jones-Perry sugli scudi per un primo parziale di 6-2 che induce Mazzanti a chiamare timeout. Il forcing a stelle e strisce vede Retke, Drews e Jones-Perry grande protagoniste e produce un +6 che sembra mettere fuorigioco l’Italia. Le azzurre però provano a rientrare trovando con Bosio, Nwakalor, Sylla e 2 ace di Squarcini, la forza di tornare a -2 (14-16). È il momento del sorpasso firmato da Nwakalor e Danesi con due giocate, muro e attacco, che mandano in estati il pubblico 18-17. L’Italia paga lo sforzo per la rimonta trovando in Retke un ostacolo insormontabile nel finale di set chiuso da team Usa 20-25. L’avvio di tiebreak è tutto a stelle e strisce: Lanier, Jones-Perry e Retke lanciano l’assalto al match piazzando un parziale di 1-5. Uno strappo che le azzurre non riescono più a ricucire nonostante gli ultimi guizzi di Nwakalor e Sylla. Drews e Jones-Perry non concedono scampo chiudendo i conti 15-9.

IL TABELLINO-

ITALIA – USA 2-3 (16-25; 25-14; 25-22; 20-25; 9-15)

ITALIA: Mazzaro 1, Nwakalor S. 22, Sylla 16, Squarcini 9, Bosio 4, Omoruyi 17, Panetoni (L), Battistoni, Malual 1, N.E.: Nwakalor L., Degradi e D’Odorico (L). All. Mazzanti

USA: Jones-Perry 15, O’Neal 11, Drews 12, Lanier 15, Retke 13, Hancock 2, Hentz (L), Skinner, Cuttino. N.E.: Butler, Evans, Gates e Wong (L). All. Kiraly

Arbitri: Collados Fabrice (FRA) e Grass Angela (BRA)

Durata: 19’, 22’, 24’, 24’ 16’ Tot: 105’

Spettatori: 4700