VNL: domani a Ottawa Italia-Usa

OTTAWA (CANADA)- Non c’è tempo per pensare troppo alla sconfitta con l’Argentina perché per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi è già tempo di tuffarsi nel secondo impegno della week 1 di Volleyball Nations League, in programma domani alle 22.30 italiane con gli USA. Avversario ostico, così come nell’esordio, ma gara che servirà per dimenticare il terzo set con l’Argentina, in una gara sicuramente caratterizzata dall’emozione che un esordio stagionale può rappresentare, soprattutto in una squadra che al suo interno, in questa settimana, ha elementi come Porro, Rinaldi, Sanguinetti alla loro “prima” con la seniores, dopo le amichevoli pre stagione. Dall’altra parte una squadra esperta e di livello come gli USA con nomi del calibro di Christenson, Holt, Russell e tanti altri dal passato o dal presente “italiano”.