VNL: Italia in partenza Honk Hong e Bangkok, scelte le 14

Per Sylla e compagne doppio impegno per la seconda e terza week. Da mercoledì azzurre in campo contro Bulgaria, Repubblica Domenicana, Olanda e Cina

10 . 06 . 2023 15:16 2 min VNLMazzantiHonk Hong

ROMA- Il CT della nazionale femminile Davide Mazzanti, dopo quattro giorni di intensi e proficui allenamenti e prove tattiche, ha sciolto le riserve diramando la lista delle 14 giocatrici che partiranno per l'Asia dove affronteranno il doppio impegno della seconda e terza week di Volleyball Nations League che vedrà l'Italia protagonista prima ad Hong Kong e poi Bangkok. Nella prima settimana le azzurre sfideranno la Bulgaria (14 giugno alle ore 11:00 italiane), la Repubblica Dominicana (15 giugno alle ore 14:30 italiane), l' Olanda (17 giugno alle ore 11:00 italiane) e Cina (18 giugno alle ore 14:30 italiane). LE ATLETE CONVOCATE- Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari. Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual. Schiacciatrici: Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi. Centrali: Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi, Federica Squarcini. Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. FAHR, VILLANI, LUBIAN E PANETONI A MILANO- In serata Marina Lubian, Sarah Fahr, Francesca Villani e Sara Panetoni si trasferiranno a Milano per proseguire la preparazione con la Nazionale Seniores B attualmente al lavoro al Centro Pavesi. Infine, anche Ekaterina Antropova è stata invitata dalla Federazione Italiana Pallavolo a partecipare agli allenamenti della Nazionale Seniores B presso il Centro Pavesi di Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Scelte le 30 per la VNL 18 giocatrici si allenano a Roma Tutte le news di Nazionali

