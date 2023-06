VNL: De Giorgi convoca i migliori, l'Italia in Olanda per la 2a week

Per l'occasione torneranno in campo quasi tutti i big della nazionale, quelli che nel settembre scorso hanno saputo vincere il Campionato del Mondo. Solo quattro gli azzurri confermati rispetto ad Ottawa: Rinaldi, Federici, Gironi e Romanò, mentre per gli altri dieci convocati sarà esordio stagionale in VNL dopo qualche settimana di riposo in più e l'intenso stage di preparazione di Cavalese.

L'Italia dovrà dare seguito alle due vittorie con Cuba e Germania in Canada, per cercare di entrare tra le prime otto per partecipare alle Finals di Danzica, con gli azzurri attualmente in nona posizione nella classifica di VNL.

I 14 AZZURRI PER LA WEEK 2 DI VNL IN OLANDA-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Edoardo Caneschi.

Liberi: Leonardo Scanferla, Filippo Federici.

LO STAFF-

Ferdinando De Giorgi (1 All.), Massimo Caponeri (2 All.), Nicola Giolito (Preparatore Atletico e Allenatore), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Marco Penza (Medico), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente accompagnatore), Giacomo Giretto (Team Manager).

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (ORARI ITALIANI)-

21/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 13:00 Iran - Italia

22/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 13:00 Cina - Italia

23/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 20:00 Serbia - Italia

25/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 12:30 Italia - Polonia

Gli impianti di gioco degli azzurri nella Volleyball Nations League

Week 2 - Pool 3

Olanda: Rotterdam, Rotterdam Ahoy

Capienza: 16.426

LA CLASSIFICA-

1. Giappone 4 (12), 2. USA 3 (9), 3. Argentina 3 (9), 4. Slovenia 3 (9), 5.Brasile 3 (9), 6. Polonia 3 (7), 7. Olanda 2 (7), 8. Serbia 2 (6), 9. Italia 2 (6), 10. Bulgaria 1 (5), 11. Iran 1 (4), 12. Francia 1 (3), 13. Cuba 1 (3), 14. Germania 1 (3), 15. Canada 1 (2), 16. Cina 1 (2).