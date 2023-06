VNL: gli azzurri superano l'Iran in tre set

ROTTERDAM (OLANDA)- L'Italia ritrova i suoi big che dimostrano in campo di non aver smarrito smalto e voglia di vincere. Nella prima partita della seconda week di Volleyball Nations League a Rottedam gli azzurri di De Giorgi vincono in scioltezza 3-0 (25-19, 25-16, 26-24) sull'Iran calando il ritmo soltanto nel terzo set nel quale ha dovuto annullare quattro match ball alla formazione di Ataei Nouri prima di imporsi ai vantaggi. Serviva rompere il ghiaccio, ritrovare il campo e continuare a fare punti in ottica Final8 di Danzica, con una vittoria, quella di oggi, che porta gli azzurri a quota 3 con un totale di 9 punti.

Buona la prova del collettivo oggi contro l’Iran, prova di carattere e di forza. Miglior realizzatore Alessandro Michieletto con 16 punti, tra le note che spiccano i 12 muri di squadra rispetto ai 2 dell’Iran e i 7 servizi vincenti degli azzurri.

Domani Italia nuovamente in campo alle 13.00 con la Cina per la seconda sfida della settimana olandese.

Nel primo set De Giorgi parte con la diagonale formata da Giannelli e Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, al centro Russo e Galassi, libero Scanferla. Il primo punto della gara lo firma Galassi, inizia così la week 2 dell’Italia. Il muro di Michieletto porta l’Italia sul 5-1. L’Italia aumenta il proprio vantaggio, un muro di Giannelli e l’ace di Lavia valgono l’8-1. L’iran prova a reagire, Morteza mette a terra il punto numero 5 per l’Iran, Italia avanti di quattro lunghezze. L’Italia riprende il ritmo iniziale, portandosi sul 15-7 al time out. Ancora Morteza prova a tenere in vita il set, suo l’attacco vincente del punto numero 14, Italia avanti 18-14. Il servizio vincente di Russo porta l’italia a +6 sull’Iran, il muro di Galassi allunga sul 23-16. L’Italia chiude a proprio favore il primo set 25-19.

Nel secondo set, 6+1 invariato per l’Italia. L’Iran parte bene, Morteza firma il punto del 4-2. Russo prova ad azzerare il distacco, il suo primo tempo vale il quinto punto per l’Italia con l’Iran avanti 7-5. L’aggancio arriva sul 9-9 con l’Italia brava a restare dietro all’Iran portandosi subito avanti 10-9. Il muro di Giannelli porta avanti l’Italia sul 12-9. Il massimo vantaggio azzurro arriva col muro di Russo del 16-11. Sostituzioni nella metà campo dell’Iran che prova ad accorciare le distanze portandosi a 3 punti dall’Italia, Lavia spezza l’avanzata dell’Iran, suo il punto del 19-15. L’Italia riprende in mano il set, l’ace di Romanò porta sul 22-15 fino al 25-16 finale su errore in attacco dell’Iran.

L’Iran parte avanti 2-0 nel terzo set, con l’errore in attacco di Galassi. Azzurri in campo con lo stesso 6+1 dei set precedenti. L’Iran prova a tenere in mano il set, mantenendo il vantaggio 7-5, Italia che pareggia i conti sul 7-7 ma l’Iran prova a mantenere il vantaggio di una lunghezza, l’errore al servizio di Romanò vale il 12-11. Hajipour firma il 13-12 ma l’Iran non riesce ad allungare 13-13, lo fa però sul 17-14 con un primo tempo vincente prima del time out chiamato da De Giorgi. Il turno al servizio di Giannelli annulla quattro palle match per l’Iran, azzurri che ribaltano la situazione conquistando così la prima palla match a proprio favore chiudendo set e match 26-24.

I PROTAGONISTI-

Fefè De Giorgi (Allenatore Italia)- « Oggi era importante tornare in campo per tanti di questi ragazzi, riprendere alcuni meccanismi di gioco. La partita non era semplice, l'Iran è una squadra che punta molto sull'agonismo, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi alla fine dove ognuno ha fatto qualcosa in più e questo è un buon segnale anche se da ogni partita dobbiamo esser bravi a prendere qualche spunto. Domani affronteremo la Cina, avremo poco tempo per rifiatare e studiare per scendere in campo allo stesso orario, cercheremo di mantenere la nostra filosofia, essere più autentici possibili ».

Simone Giannelli (Italia)- « E' sempre un orgoglio vestire questa maglia, ogni volta che iniziamo una nuova stagione, c'è sempre tanta adrenalina per tutti, è veramente bello. Oggi è stata una gara non facile, l'Iran ha diversi giocatori molto forti, siamo stati bravi nonostante ci abbiano messo parecchio in difficoltà riuscendo a spuntarla nel terzo set grazie al lavoro di squadra. Domani ci tocca la Cina, non abbiamo molto tempo per riposare, ci focalizziamo subito sulla prossima partita. Qui si giocherà per tre giorni consecutivi, queste gare ci servono per prendere ritmo anche. La voglia di tornare ad indossare questa maglia era tanta, al di la di quello che si è fatto prima che ormai non conta, il passato ci serve a crescere, giocare e vincere, dobbiamo essere bravi tutti a resettare e a ripartire da zero, dobbiamo farlo tutti quanti insieme. Sarà un'estate lunga, piena di impegni e di viaggi, siamo un gruppo molto allargato, con tanti giovani, ci saranno possibilità per tutti e sarà importante mettersi tutti a disposizione ».

Leo Scanferla (Italia)- « Siamo contenti di aver rotto il ghiaccio e lo abbiamo fatto bene. Sapevamo di avere di fronte un'ottima squadra. Abbiamo giocato due ottimi primi set, nel terzo set l'iran ha fatto qualcosa in più, siamo stati bravi a riprendere in mano la gara e a portare i tre punti a casa. Il coach ci ha chiesto di essere consapevoli ma umili, questo deve essere il cammino di questa tappa. Ogni partita dobbiamo affrontarla come se fosse una finale, ce la metteremo tutta. Oggi siamo stati uniti, questo ha fatto la differenza ».

IL TABELLINO-

ITALIA - IRAN 3 - 0 (25-19, 25-16, 26-24)

ITALIA: Michieletto 16, Giannelli 5, Galassi 6, Lavia 11, Romanò 13, Russo 9, Scanferla (L), Sbertoli 0. N.e. Anzani, Gironi, Rinaldi, Federici (L), Caneschi, Magalini. All. De Giorgi.

IRAN: Seyed 5, Amin 7, Vadi 2, Poriya 3, Mohammad 7, Morteza 8, Hazrat (L), Esfandiar 4, Hajipour 3, Salehi 0, Shahrooz 0, Arman (L), Javad 1. N.e. Jelveh. All. Ataei Nouri.

Arbitri: Ivanov Ivaylo (BUL), Caçador Anderson (BRA)

Durata set: 23, 25, 28. Tot: 76’

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (ORARI ITALIANI)-

22/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 13:00 Cina – Italia

23/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 20:00 Serbia – Italia

25/06/2023

Pool 3 - Week 2 - Rotterdam (Olanda) ore 12:30 Italia – Polonia





RISULTATI E PROGRAMMA DELLA WEEK 2 DI VNL IN ORDINE CRONOLOGICO (ORARI ITALIANI)-

Pool 3 - Rotterdam (Olanda)

20/06/2023

Iran – Germania 3-0 (25-23, 26-24, 25-16)

USA – Serbia 3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-21)

Olanda – Cina 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

21/06/2023

Italia – Iran 3 - 0 (25-19, 25-16, 26-24)

ore 16:30 USA – Cina

ore 20:00 Germania – Polonia

22/06/2023

ore 13:00 Cina – Italia

ore 16:30 Serbia – Germania

ore 20:00 Olanda – Polonia

23/06/2023

ore 16:30 Iran – USA

ore 20:00 Serbia – Italia

24/06/2023

ore 13:00 Polonia – USA

ore 17:00 Olanda – Iran

ore 20:30 Cina – Germania

25/06/2023

ore 12:30 Italia – Polonia

ore 16:00 Olanda – Serbia

POOL 4 - ORLÉANS (FRANCIA)

20/06/2023

Giappone – Canada 3-1 (25-22, 25-17, 24-26, 25-14)

Argentina – Slovenia 1-3 (25-21, 21-25, 21-25, 21-25)

Brasile – Bulgaria 3-0 (25-22, 25-17, 25-15)

21/06/2023

Giappone – Cuba 3-0 (25-21, 25-16, 25-21)

ore 16:30 Slovenia – Canada

ore 21:00 Argentina – Francia

22/06/2023

ore 13:00 Giappone – Brasile

ore 16:30 Canada – Bulgaria

ore 20:30 Slovenia – Cuba

23/06/2023

ore 16:30 Argentina – Bulgaria

ore 21:00 Francia – Cuba

24/06/2023

ore 13:00 Giappone – Argentina

ore 16:30 Brasile – Slovenia

ore 21:00 Canada – Francia

25/06/2023

ore 13:00 Bulgaria – Cuba

ore 17:30 Brasile – Francia