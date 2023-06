Mazzanti recupera Francesca Villani

BANGKOK (THAILANDIA)- Una bella notizia per Davide Mazzanti in vista della terza week di VNL in programma a Bangkok. Al gruppo azzurro si riunisce anche Francesca Villani che ha ormai messo alle spalle l'infortunio muscolare addominale rimediato nel corso della seconda amichevole con il Canada a Lanciano. Monitorata dallo staff medico azzurro, ha completato il recupero grazie anche al lavoro svolto con la Nazionale Seniores B al Centro Pavesi. Nella giornata di domani la schiacciatrice classe ’95 volerà alla volta della capitale thailandese per unirsi al gruppo azzurro impegnato nella preparazione dell’ultima settimana di gare della fase intercontinentale di VNL.