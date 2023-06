A Taranto sedici azzurri in collegiale

TARANTO- Dal 27 giugno al 7 luglio il Pala Mazzola di Taranto ospiterà un collegiale della nazionale maschile di pallavolo guidata dal coach Vincenzo Fanizza , team che parteciperà alle prossime XXXI Universiadi di Chengdu in Cina. Negli ultimi giorni del collegiale tra l’altro - dal 4 al 7 luglio - si svolgerà anche un quadrangolare internazionale che vedrà impegnati gli azzurri e le nazionali di Olanda, Tunisia e Giappone, con gare in programma presso il PalaMazzola e il Palasport di Francavilla Fontana.

Su indicazione del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi, sono state diramate le prime convocazioni per il collegiale .



.

GLI ATLETI CONVOCATI-

Tim Held, Paolo Porro, Marco Vitelli, Francesco Recine, Lorenzo Sala, Nicola Salsi, Giovanni Sanguinetti, Tommaso Guzzo, Davide Gardini, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia, Alessandro Piccinelli, Alberto Pol, Damiano Catania, Francesco Comparoni, Mattia Bottolo.

LO STAFF AZZURRO-

Vincenzo Fanizza (1 All.), Luca Leoni (Ass. All.), Mario Di Pietro (Ass. All.), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Ottaviano Tateo (Fisioterapista), Ennio Giordano (Medico), Simone Cruciani (Scoutman), Emanuele Carpentieri (dal 26/6).