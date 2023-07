Wevza: gli azzurrini battono il Portogallo

VIANA DO CASTELO (PORTOGALLO)- Dopo il bell'esordio contro l'Olanda l'Under 19 di Zanin, impegnata nel Torneo Wevza a Viana do Castelo in Portogallo, concede il bis battendo, nel secondo match della fase a Gironi, i padroni di casa per 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-22) .

Nel palazzetto di Santa Maria Maior gli azzurrini dopo aver vinto agevolmente il primo set sono stati bravi a reagire alle difficoltà incontrate nella seconda frazione e a conquistare il secondo parziale in rimonta. Nel terzo set passaggio a vuoto per i ragazzi di Zanin che sono poi riusciti con determinazione ad avere la meglio sugli avversari nel concitato punto a punto del quarto parziale.

Gli azzurrini torneranno in campo domani alle 19.00 (orario italiano) per affrontare il Belgio nell’ultima partita della fase a giorni.

Parte subito col piede giusto l’Italia che con Bristot, Magliano e Mati (ace) a segno si porta sul +5 (8-3). Gli azzurrini non hanno flessioni e incrementano il proprio vantaggio (11-4) inducendo la panchina portoghese al time out. Al rientro in campo sono ancora gli azzurrini a dettare il ritmo e a imporre il proprio gioco (13-5, 15-7). I ragazzi di Zanin restano saldamente in vantaggio (22-14) e conquistano agevolmente il primo set (25-17).

Sulla scia della frazione precedente è nuovamente l’Italia a portarsi in vantaggio (3-1). Questa volta però la reazione del Portogallo non tarda ad arrivare: la formazione di casa riaggancia gli azzurrini (3-3) e passa in vantaggio (5-7). Magliano e compagni rimangono a contatto (6-7, 7-8) e con un ace di Taiwo si riportano in parità (8-8). Cala la precisione nei colpi degli azzurrini e il Portogallo torna in vantaggio (10-12) e si spinge sul +3 (13-16). Il time out chiamato da coach Zanin non ha l’effetto sperato: sono ancora i portoghesi a rimanere avanti (14-19, 17-21). Quattro punti consecutivi di Barretta riportano gli azzurrini a contatto (21-22) e Magliano completa la rimonta (22-22). Con determinazione, nel finale, sono i ragazzi di coach Zanin a trovare lo spunto giusto per chiudere il set (25-23) e portarsi sul 2-0.

Molto equilibrato l’avvio del terzo parziale con le due formazioni che ricuciono prontamente su ogni tentativo di allungo degli avversari (3-3, 6-4, 6-5, 7-7, 9-9). Sul 10 pari è il Portogallo a sfruttare l’occasione per allungare (10-12) e portarsi sul +3 (11-14). Il time out chiamato dalla panchina degli azzurrini non ha l’effetto sperato: l’Italia pur rimanendo a contatto (13-14) non riesce a completare la rimonta. E’ il Portogallo a trovare continuità e a piazzare il break che vale il +5 (14-19). Gli azzurrini non ritrovano il giusto assetto e gli avversari conquistano il set (16-25) e riaprono il match.

E’ ancora l’equilibrio a caratterizzare l’avvio della quarta frazione (4-4). Il Portogallo rompe gli indugi e piazza il break che vale +3 (4-7) e coach Zanin decide che è il momento di fermare il gioco. Il time out non inverte la rotta del set ed è ancora la formazione di casa a rimanere il vantaggio (9-12). Con pazienza gli azzurrini provano a tenere il passo degli avversari (11-12) e riagguantano la parità (14-14). Menichini a segno e l’Italia si porta sul 18-16, ma è pronta la reazione del Portogallo (18-18). Nel concitato finale le due formazioni viaggiano punto a punto fino al 22-22 quando è l’Italia a piazzare il break decisivo e a chiudere set e partita (25-22).

IL TABELLINO-

ITALIA-PORTOGALLO 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-22)

ITALIA: Selleri 1, Magliano 10, Mati 8, Barretta 14, Bristot 10, Taiwo 4; Morazzini (L), Carpita 3, Fedrici 7, Menichini 2, Barotto 4, Bonisoli (L), Pozzebon. Ne: Miraglia. All. Zanin.

PORTOGALLO: Catarino 11, Fevereiro 7, Teixeira 12, Junior 7, Pinto 7, Pedrosa 1; Sousa (L), Salgueiro (L), Gomes, Dias 9, Mendes 1, Marques. All. Rosa.

ARBITRI: Francisco Pedrosa, Tom Knaepkens.

DURATA SET: 22’, 32’, 26’, 29’ Tot: 119’

CALENDARIO E RISULTATI-

POOL A: Francia, Spagna, Germania

Sabato 1 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Germania 3-2 (23-25, 27-25, 21-25, 25-20, 15-8)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 16.00 Spagna – Germania 1-3 (26-28, 19-25, 25-21, 18-25)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Spagna

POOL B: Belgio, Italia, Olanda, Portogallo

Sabato 1 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Portogallo 3-1 (21-25, 25-21, 25-18, 25-18)

Ore 22.00 Italia – Olanda 3-0 (25-13, 25-17, 25-15)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Olanda 0-3 (18-25, 21-25, 20-25)

Ore 22.00 Italia – Portogallo 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-22)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Italia

Ore 22.00 Olanda – Portogallo

Martedì 4 luglio 2023

Semifinale 5°-7° posto

Ore 16.00 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 19.00 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 22.00 1ª Pool B – 2ª Pool A

Mercoledì 5 luglio 2023

Finale 5°-7° posto

Ore 16.00 3ª Pool A – 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 19.00 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 22.00 WSF1-WSF2

* orari di gioco italiani