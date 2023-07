VNL: Italia pronta per le Finals, Mazzanti ha scelto le 14

BANGKOK (THAILANDIA)- Sarà lo stesso gruppo che ha conquistato le Finals di Volleyball Nations League a volare ad Arlington (USA), dal 12 al 17 luglio, per cercare di riconquistare il trofeo che fù delle azzurre nel 2022. Davide Mazzanti, recuperata Miriam Sylla, ha diramato il roster di 14 atlete che sarà protagonista negli Stati Uniti. Il gruppo sarà lo stesso delle fasi a Gironi mentre alcune big resteranno in Italia per prepararsi ai prossimi campionati Europei. Le convocate si ritroveranno per il raduno pre-Finals venerdì 7 luglio presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per poi volare alla volta del Texas il giorno 10 luglio. L’Italia scenderà in campo il 13 luglio alle ore 21 italiane contro la Turchia nella sfida valida per i quarti di finale. Ad attendere Italia o Turchia, in semifinale, ci sarà la vincente di USA-Giappone (13 luglio alle ore 2:30 italiane).