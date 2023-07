Con Italia-Olanda si apre il quadrangolare di Taranto

TARANTO- La nazionale B, che dal 27 giugno sta lavorando agli ordini di Vincenzo Fanizza a Taranto, sta intensificando la preparazione in vista delle prossime Universiadi che si disputeranno in Cina.

Per gli azzurii da domani martedì 4 luglio a giovedì 6 luglio, probanti test match nel quadrangolare che vedrà la selezione azzurra opposta alle rappresentative di Olanda, Giappone e Tunisia. Recine e compagni esordiranno domani sera al PalaMazzola di Taranto, alle 20.30, contro gli 'orange'.

LE PAROLE DI FRANCESCO RECINE-

« Abbiamo lavorato duramente per questo torneo che rappresenta un vero banco di prova in vista delle prossime Universiadi. Sappiamo che sarà una manifestazione lunga e complicata, proprio per questo abbiamo sfruttato a pieno il periodo qui a Taranto per prepararla al meglio. Sono sicuro che il pubblico pugliese sarà numeroso visto che anche negli scorsi giorni siamo sempre stati accolti con grande calore ».

IL PROGRAMMA



4 luglio



PalaMazzola, Taranto



Ore 17.30: Giappone-Tunisia



Ore 20.30: Italia-Olanda

5 luglio



PalaMazzola, Taranto



Ore 17.30: Olanda-Tunisia



Ore 20.30: Italia-Giappone

6 luglio



PalaSport, Francavilla Fontana



Ore 17.30: Olanda-Giappone



Ore 20.30: Italia-Tunisia