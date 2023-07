Wevza: l'Under 19 supera il Belgio ed è prima nella Pool A

VIANA DO CASTELO (PORTOGALLO)- L'Under 19 supera brillantemente l'ultimo scoglio della Pool A, battendo il Belgio per 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) a Viana do Castelo in Portogallo conquistando il primo posto e le semifinali del torneo Wevza. Gli azzurrini protagonisti di una prova brillante e convincente che lascia ben sperare per la fase decisiva della manifestazione.

Un match per lunghi tratti molto equilibrato che ha visto gli azzurrini più determinati e concreti nel capitalizzare le occasioni nei momenti cruciali dei set. Migliori realizzatori di serata Marco Fedrici (16 punti, 2 ace, 2 muri, 63% in attacco) e Pardo Mati (16 punti, 5 ace, 6 muri, 50% in attacco).

Domani l’Italia tornerà in campo alle 22.00 (orario di gioco italiano) nel palazzetto di Santa Maria Maior per affrontare in semifinale la Germania, seconda classificata della Pool A. Nell’altra semifinale (ore 19.00) si affronteranno invece Francia (prima della Pool A) e Olanda (seconda della Pool B)

Buon approccio del match da parte degli azzurrini che si portano subito in vantaggio (3-5). La reazione del Belgio non tarda ad arrivare: i ragazzi di coach Moyaert riportano lo score in parità (6-6) e si spingono sul +4 (11-7). L’Italia si rimette in marcia, accorcia (14-12) e ristabilisce l’equilibrio (16-16). Le due formazioni viaggiano punto a punto fino alla decisiva accelerazione degli azzurrini che trovato il vantaggio (18-20) e buona continuità conquistano il primo set (21-25).

Al rientro in campo è la formazione belga a tentare l’allungo (3-1); l’Italia ristabilisce l’equilibrio (4-4), ma non riesce a sorpassare gli avversari che si mantengono sul +2 (6-4, 8-6). Un attacco vincente di Barotto riporta il punteggio in parità (9-9) e il set prosegue sostanzialmente punto a punto fino al 15-15. Gli azzurrini con una buona efficacia a muro e in attacco aumentano gradualmente il ritmo (16-19), mantengono gli avversari a distanza (19-22) e senza flessioni nel rendimento conquistano anche il secondo set (20-25).

In avvio di terza frazione sono gli azzurrini a rompere l’equilibrio iniziale (4-4) e a piazzare un break che vale il +4 (4-8) con Miraglia, Mati (2 ace) e Barotto a segno. Il time out chiamato dalla panchina del Belgio non interrompe il buon rendimento dei ragazzi di coach Zanin che rimangono in vantaggio (7-11) e allungano ulteriormente (11-16). La reazione del Belgio (14-17) non è sufficiente per contenere il gioco degli azzurrini che conquistano agevolmente il terzo set (20-25) e chiudono imbattuti la Pool B.

IL TABELLINO-

BELGIO-ITALIA 0-3 (21-25, 20-25, 20-25)

BELGIO: Roelens, Van Hooghten 1, Van Looveren 15, Spiessens 5, De Vleeschhauwer 11, Bus 10; Lechein (L), Van Alboom 1. Ne: Bogaerts, Maerten, Vandecruys, Dufour. All. Moyaert.

ITALIA: Selleri 2, Bristot 4, Mati 16, Barotto 9, Fedrici 16, Taiwo 4; Morazzini (L), Miraglia 3, Magliano 1, Bonisoli, Pozzebon. Ne: Barretta, Carpita, Menichini (L). All. Zanin.

ARBITRI: Jacob Sebastien, Luis Meireles

DURATA SET: 25’, 26’, 24’ Tot: 65’

CALENDARIO E RISULTATI-

POOL A: Francia, Spagna, Germania

Sabato 1 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Germania 3-2 (23-25, 27-25, 21-25, 25-20, 15-8)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 16.00 Spagna – Germania 1-3 (26-28, 19-25, 25-21, 18-25)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Spagna 3-0 (25-13, 25-19, 25-23)

POOL B: Belgio, Italia, Olanda, Portogallo

Sabato 1 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Portogallo 3-1 (21-25, 25-21, 25-18, 25-18)

Ore 22.00 Italia – Olanda 3-0 (25-13, 25-17, 25-15)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Olanda 0-3 (18-25, 21-25, 20-25)

Ore 22.00 Italia – Portogallo 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-22)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Italia 3-0 (21-25, 20-25, 20-25)

Ore 22.00 Olanda – Portogallo 3-1 (18-25, 25-23, 25-23, 25-18)

Martedì 4 luglio 2023

Semifinale 5°-7° posto

Ore 16.00 Spagna – Portogallo

Semifinali 1°-4° posto

Ore 19.00 Francia – Olanda

Ore 22.00 Italia – Germania

Mercoledì 5 luglio 2023

Finale 5°-7° posto

Ore 16.00 Spagna – Belgio

Finale 3°-4° posto

Ore 19.00 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 22.00 WSF1-WSF2

* orari di gioco italiani

LE CLASSIFICHE

Pool A: 1. Francia 5 pt (2 v, 0 p); 2. Germania 4 pt (1 v, 1 p); 3. Spagna 0 pt (0 v, 2 p)

Pool B: 1. Italia 9 pt (3 v, 0 p); 2. Olanda 6 pt (2 v, 1 p); 3. Belgio 3 pt (1 v, 2 p); 4. Portogallo 0 pt (0 v, 1 p).