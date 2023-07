Under 21: scelti da Battocchio i 12 per i Mondiali

ROMA- Parte l'avventura azzurra per i Mondiali Under 21 che andanno in scena da venerdì 7 luglio a domenica 16 luglio a Manama in Bahrain. Per la 22ª edizione della rassegna iridata il tecnico Matteo Battocchio ha selezionato 12 giocatori. Nella lista purtroppo figura Luca Porro costretto a rinunciare a causa di un'appendicite acuta che ha richiesto l’intervento chirurgico.

Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool B e faranno il proprio esordio venerdì alle ore 10.00 (orario di gioco italiano) contro il Messico. Nelle altre gare della prima fase i Campioni d’Europa in carica affronteranno inoltre Egitto e Brasile.

In preparazione di questa rassegna iridata la Nazionale under 21 ha sostenuto una serie di collegiali di allenamento. Fino a domani gli azzurrini saranno a Guidonia Montecelio (RM) da dove si trasferiranno per la partenza alla volta del Bahrain.

LE PAROLE DEL TECNICO MATTEO BATTOCCHIO-

« La nostra attività è iniziata il 10 maggio con gli atleti del 2003 che non avevano impegni con i club o con la scuola. Di quel gruppo solo una piccola parte prenderà parte a questo Mondiale. Nel corso dei collegiali che abbiamo fatto, in realtà, abbiamo avuto poco tempo, in totale sono stati 11 allenamenti, per far lavorare tutti insieme i ragazzi che saranno presenti a questa rassegna iridata. I giocatori sono stati bravissimi a fare immediatamente sintesi dei concetti principali che abbiamo espresso e che saranno la base di partenza per costruire il nostro gioco. Nello specifico siamo ripartiti dal lavoro sull’aspetto fisico e cercato di limare qualche dettaglio tecnico. Nel corso della stagione che si è appena conclusa tanti di loro hanno avuto la possibilità d i giocare da titolari in campionati di Superlega, A2 e A3. Hanno giocato partite importanti come ad esempio le gare promozione. Sicuramente hanno aumentato il loro bagaglio di esperienza, ma allo stesso tempo li ho trovati molto stanchi perché quasi tutti hanno giocato i playoff nelle varie categorie, poi le Finali Nazionali e alcuni hanno anche affrontato la maturità ».

Riguardo al Mondiale che prenderà il via tra pochi giorni il tecnico aggiunge:

« Mi aspetto di vedere che il processo di crescita che abbiamo intrapreso a partire dallo scorso anno con ciascuno di questi ragazzi sia stato compiuto a pieno secondo le capacita di ciascuno di loro. Ogni volta che ci alleniamo o giochiamo una partita il nostro obiettivo è quello di migliorare, per fare qualcosa in più e per vincere. Vincere vuol dire riuscire a fare qualcosa che prima non riuscivamo a fare, migliorare un aspetto che ci dava fastidio, crescere di confidenza in un fondamentale in cui non siamo tanto sicuri, cercare di alzare costantemente l’asticella. Noi siamo l’Italia ed è questo quello che dobbiamo fare ».

Analizzando le Nazionali presenti al Campionato Mondiale U21 il tecnico conclude:

« Credo che la Bulgaria sia la nazionale favorita a vincere il titolo e potremo incontrarla solo nell’ultima fase. Stesso discorso vale per L’Iran e la Polonia che sono due ottime squadre ma potremo incontrarle solo nella seconda parte del Mondiale. Nella pool incontreremo il Brasile che un’altra delle altre principali candidate al titolo. E’ da notare che Iran, Bulgaria e Brasile giocheranni con atleti che sono già stati convocati anche nelle rispettive Nazionali seniores per la VNL. Nel girone della seconda fase, in base ai risultati delle prime gare, ci troveremo ad affrontare due squadre tra Argentina, Repubblica Ceca, Belgio e Stati Uniti. Tutte formazioni che giocano molto bene e con individualità importanti. Sarà un percorso complicato, ma siamo a un Campionato del Mondo ed è normale che sia così ».

I 12 AZZURRI CONVOCATI-

Edwin Arguelles Sanchez e Nicolò Volpe (Volley Milano); Filippo Bartolucci (Volley Lube); Mattia Boninfante (Volley Treviso); Alessandro Alberto Bovolenta (Gs Por. Robur Costa 2030); Mattia Eccher (Diavoli Rosa); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Riccardo Iervolino (Pallavolo Padova); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Mattia Orioli (Volley Club Cesena); Federico Roberti (Virtus Volley); Matteo Staforini (Diavoli Rosa)

LO STAFF-

Matteo Battocchio (primo allenatore), Nicolò Zanni (secondo allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Pietro Muneratti (preparatore fisico), Valentina Torrese (team manager), Saverio Di Lascio e Annalisa Pinto (scoutman).

I GIRONI-

Pool A: Bahrain, Iran, Tailandia e Tunisia

Pool B: Italia, Brasile, Egitto, Messico

Pool C: Polonia, Bulgaria, Canada, India

Pool D: Argentina, Belgio, Repubblica Ceca e Stati Uniti

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA PRIMA FASE (ORARI DI GIOCO ITALIANI)-

Tutte le partite saranno giocate all’Isa Sport City Hall - Manama (Bahrain)

Venerdì 7 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – India-Polonia

Ore 10.00 – Pool B – Messico–Italia

Ore 13.00 – Pool C – Canada–Bulgaria

Ore 13.00 – Pool B – Egitto–Brasile

Ore 16.00 – Pool A – Thailandia–Iran

Ore 16.00 – Pool D – Stati Uniti–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Tunisia–Bahrein

Ore 19.00 – Pool D – Repubblica Ceca–Belgio

Sabato 8 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – Canada–Polonia

Ore 10.00 – Pool B – Egitto–Italia

Ore 13.00 – Pool C – Bulgaria–India

Ore 13.00 – Pool B – Brasile–Messico

Ore 16.00 – Pool A – Iran–Tunisia

Ore 16.00 – Pool D – Repubblica Ceca–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Bahrein–Thailandia

Ore 19.00 – Pool D – Belgio–Stati Uniti

Domenica 9 luglio 2023

Ore 10.00 – Pool C – Bulgaria–Polonia

Ore 10.00 – Pool B – Brasile–Italia

Ore 13.00 – Pool C – India–Canada

Ore 13.00 – Pool B – Messico–Egitto

Ore 16.00 – Pool A – Tunisia–Thailandia

Ore 16.00 – Pool D – Belgio–Argentina

Ore 19.00 – Pool A – Iran–Bahrein

Ore 19.00 – Pool D – Stati Uniti–Repubblica Ceca

Dall’11 al 13 luglio 2023

Pool E: 1 A – 2A – 1C – 2C

Pool F: 1B – 2B – 1D – 2D

Pool G: 3A – 4A – 3C – 4C

Pool H: 3B – 4B – 3D – 4D

Sabato 15 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Semifinali 9°-12° posto e 13°-16 posto

Domenica 16 luglio 2023

Finali 1°-2° posto e 3°-4° posto

Finali 5°-6° posto e 7°-8° posto

Finali 9°-12° posto e 13°-16° posto