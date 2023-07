Wevza: l'Italia batte la Germania ed è in finale

VIANA DO CASTELO (PORTOGALLO)- Ancora un 3-0, (25-20, 25-23, 25-16) i parziali, per l'Italia Under 19 al torneo al torneo Wevza, in corso a Viana do Castelo in Portogallo. Stavolta la vittoria vale di più perchè centrata in semifinale contro la Germania. Domani i ragazzi di Michele Zanin (ore 22.00 italiane) torneranno in campo nel palazzetto di Santa Maria Maior per giocarsi la finale contro la Francia che nell'altra semifinale ha battuto 3-0 (25-12, 25-12, 27-25) l’Olanda.

Prova convincente degli azzurrini che sono stati bravi a imporre il proprio ritmo senza lasciare spazio agli avversari. A trascinare la squadra Lorenzo Magliano, miglior realizzatore di serata con 21 punti (2 ace, 1 muro, 60% in attacco). Tra le fila dell’Italia hanno chiuso la partita in doppia cifra anche Tommaso Barotto (12 punti. 1 muro, 61% in attacco), Pardo Mati (11 punti, 1 ace, 1 muro, 90% in attacco) e Gioele Taiwo (10 punti, 4 ace, 3 muri, 60% in attacco)

E’ l’Italia a interrompere l’iniziale fase di studio punto a punto: Barotto, Selleri (ace) e Mati a segno e dal 6-6 gli azzurrini si spingono sul +4 (10-6). La Germania fatica a ingranare e i ragazzi di coach Zanin incrementano il proprio vantaggio (14-8). Il buon gioco espresso dall’Italia permette agli azzurrini di mantenere gli avversari a distanza (15-10, 18-11, 20-15) e di conquistare agevolmente il primo set (25-20).

In avvio di seconda Frazione è la Germania a trovare il primo allungo (3-5), gli azzurrini sono bravi a ritrovare un buon ritmo e piazzare il break che vale il +1 (5-7, 8-7). La panchina tedesca decide che il momento di fermare il gioco. Il time out rimette in marcia Laumann e compagni che tengono il passo degli azzurrini e respingono il nuovo tentativo di allungo dell’Italia (11-8, 13-13). Un attacco vincente di Magliano dà il la alla nuova ripartenza dell’Italia che, sfruttando il calo degli avversari e un buon turno al servizio di Taiwo (per lui 2 ace nella serie), si porta sul +4 (20-16). Il time out chiamato dalla panchina della Germania rimette ordine tra le fila dei tedeschi che riducono lo svantaggio (21-19) e ristabiliscono la parità (23-23). Gli azzurrini sono bravi a mantenere la concentrazione e a sfruttare al meglio le due azioni decisive per portarsi sul 2-0 (25-23).

Partenza lanciata dell’Italia al rientro in campo: Magliano e Mati a segno e gli azzurrini si portano sul 4-0. Dopo il time out la Germania tenta una timida reazione provando a rientrare (4-3). Decisa invece la ripartenza degli azzurrini (6-3) che aumentano il ritmo e con un ace di Taiwo si portano sul +5 (12-7). La Germania fatica a trovare il giusto assetto, l’Italia continua a imporre il proprio gioco e il divario nel punteggio aumenta ancora (15-9). I ragazzi di coach Zanin continuano a macinare buon gioco e punti (20-12) e con un attacco vincente firmato da Magliano (per lui il 21° punto della serata) vincono agevolmente anche il terzo set (25-16) conquistando l’accesso alla finale di domani.

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

ITALIA: Selleri 1, Magliano 21, Mati 11, Barotto 12, Fedrici 4, Taiwo 10; Morazzini (L), Barretta, Bonisoli 1, Pozzebon. Ne: Miraglia, Bristot, Carpita, Menichini (L). All. Zanin.

GERMANIA: Laumann 1, Borchert 5, Stemmier 3, Kutz 11, Baumann 12, Breitenbach; Tuerpe (L), Ahmann (L), Wehner 1, Vaehning 4, Tyws 1. Ne: Mueller, Steffens, Kirsch. All. Illot.

ARBITRI: Luis Meireles, Sebastien Jacob

DURATA SET: 24’, 29’, 23’ Tot: 76’

CALENDARIO E RISULTATI

POOL A: Francia, Spagna, Germania

Sabato 1 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Germania 3-2 (23-25, 27-25, 21-25, 25-20, 15-8)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 16.00 Spagna – Germania 1-3 (26-28, 19-25, 25-21, 18-25)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Spagna 3-0 (25-13, 25-19, 25-23)

POOL B: Belgio, Italia, Olanda, Portogallo

Sabato 1 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Portogallo 3-1 (21-25, 25-21, 25-18, 25-18)

Ore 22.00 Italia – Olanda 3-0 (25-13, 25-17, 25-15)

Domenica 2 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Olanda 0-3 (18-25, 21-25, 20-25)

Ore 22.00 Italia – Portogallo 3-1 (25-17, 25-23, 16-25, 25-22)

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Italia 3-0 (21-25, 20-25, 20-25)

Ore 22.00 Olanda – Portogallo 3-1 (18-25, 25-23, 25-23, 25-18)

Martedì 4 luglio 2023

Semifinale 5°-7° posto

Ore 16.00 Spagna – Portogallo 3-2 (18-25, 31-29, 21-25, 30-28, 15-13)

Semifinali 1°-4° posto

Ore 19.00 Francia – Olanda 3-0 (25-12, 25-12, 27-25)

Ore 22.00 Italia – Germania 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

Mercoledì 5 luglio 2023

Finale 5°-7° posto

Ore 16.00 Spagna – Belgio

Finale 3°-4° posto

Ore 19.00 Olanda-Germania

Finale 1°-2° posto

Ore 22.00 Francia-Italia

* orari di gioco italiani