VNL: gli azzurri contro il Canada per continuare a correre

PASAY CITY (FILIPPINE)- L'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 9.00 italiane a Pasay City nelle Filippine per la seconda partita della 3a week di Volleyball Nations League. L'obiettivo degli azzurri è quello di bissare il bel successo contro il Brasile di ieri per avvicinarsi sempre più alla qualificazione per le Finals di Danzica, in programma dal 19 al 23 luglio alle quali avranno accesso le prime otto al termine della fase preliminare.

LE PAROLE DELL'ASSISTENTE ALLENATORE NICOLA GIOLITO-

« Vincere col Brasile fa sempre un certo effetto, è una squadra forte, titolata e con un ottimo livello, serve sicuramente per misurarsi. Dopo la sconfitta con la Polonia ci serviva una gara di livello per capire cosa non avesse funzionato. Per arrivare in alto bisogna sempre alzare il livello, questo è il nostro obiettivo. Per arrivare lassù in alto, partita dopo partita dobbiamo capire cosa migliorare. In questa pool vogliamo giocare partita dopo partita per migliorarsi, vincere è una conseguenza. Non guarderemo alla posizione finale, per vincere devi affrontare tutti. Domani affronteremo il Canada, squadra interessante. Hanno diversi giocatori esperti, tanti hanno giocato in Italia o comunque in Europa, campionati di livello, mentre un’altra parte di squadra sono universitari canadese promettenti. Domani, comunque, dovremo guardare a noi ».

GLI IMPEGNI DELL'ITALIA NELLA WEEK 3 DI VNL IN ORDINE CRONOLOGICO (ORARI ITALIANI)-



06/07/2023



Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 09:00 Italia - Canada



07/07/2023



Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 09:00 Italia – Slovenia





08/07/2023



Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 13:00 Italia - Giappone



Il programma della Week 3 (orari italiani)



Pool 5 – Anaheim (USA)



04/07/2023



Argentina – Serbia 3-1 (19-25, 25-16, 25-19, 25-18)



Iran – Francia 0-3 (18-25, 22-25, 19-25)



06/07/2023



ore 00:00 Germania - Bulgaria

ore 03:30 USA – Cuba



07/07/2023



ore 00:00 Serbia - Cuba

ore 03:30 Bulgaria – Iran



08/07/2023



ore 00:00 Cuba - Germania



ore 03:30 USA - Argentina



ore 20:30 Bulgaria – Serbia



09/07/2023



ore 00:00 Argentina - Iran



ore 03:30 USA - Francia



ore 20:30 Cuba – Iran



10/07/2023



ore 00:00 Francia - Germania



ore 03:30 USA – Bulgaria



Pool 6 – Pasay City (Filippine)



04/07/2023



Italia – Brasile 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21)



Giappone – Cina 3-2 (24-26, 25-23, 21-25, 25-23, 15-12)



05/07/2023



Canada – Olanda 1-3 (22-25, 22-25, 25-17, 18-25)



ore 13:00 Polonia – Slovenia



06/07/2023



ore 05:00 Brasile - Olanda



ore 09:00 Italia - Canada



ore 13:00 Cina – Slovenia



07/07/2023



ore 05:00 Polonia - Brasile



ore 09:00 Italia - Slovenia



ore 13:00 Giappone – Olanda



08/07/2023



ore 05:00 Brasile - Cina



ore 09:00 Polonia - Canada



ore 13:00 Italia - Giappone



09/07/2023



ore 05:00 Cina - Canada



ore 09:00 Slovenia - Olanda



ore 13:00 Giappone – Polonia