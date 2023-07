Mondiali U21M: Gli azzurrini superano anche l'Egitto

MANAMA (BARAHIN)- Ai Campionati del Mondo under 21 , la Nazionale maschile, centra il bis vincendo nettamente contro i pari età dell'Egitto nella seconda partita della rassegna iridiata che si sta svolgendo in Barahin. Una vittoria meritata per Boninfante e compagni che sono sempre rimasti in vantaggio e non hanno mai lasciato agli avversari la possibilità di rientrare in partita.