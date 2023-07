Vnl: Italia-Argentina si gioca il 19 luglio

Archiviata la fase intercontinentale i campioni del mondo in carica di Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo mercoledì 19 luglio alle ore 20 contro l’Argentina nella sfida valevole per i quarti di finale.

ROMA - Ufficializzato il calendario della Final Eight di Volleyball Nations League maschile in programma a Danzica (Polonia) dal 19 al 23 luglio, con gli azzurri che scenderanno in campo mercoledì 19 luglio alle ore 20 contro l'Argentina a caccia della semifinale. Giannelli e compagni sono stati inseriti nella parte del tabellone dove nell’altro quarto di finale si affronteranno Stati Uniti e Francia. LE OTTO FORMAZIONI QUALIFICATE PER LE FINALS - 1. Stati Uniti (10v, 31pt); 2. Giappone (10v, 27pt); 3. Polonia (10v, 25pt); 4. Italia (9v, 26pt); 5. Argentina (9v, 26pt); 6. Brasile (8v, 25pt); 7. Slovenia (8v, 25pt); 8. Francia (6v, 18pt). IL CALENDARIO -

Mercoledì 19 luglio

ore 17: Stati Uniti-Francia

ore 20: Italia-Argentina Giovedì 20 luglio

ore 17: Giappone-Slovenia

ore 20: Polonia-Brasile Sabato 22 luglio

ore 17 e ore 20: Semifinali Domenica 23 luglio

ore 17: Finale 3/4° posto

