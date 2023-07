Mondiali U21M: Netta vittoria per gli azzurrini

MANAMA (BARAHIN) - Oggi, nella prima gara della seconda fase, l’Italia si è imposta 3-0 (25-18, 25-21, 25-15) sull’Argentina nella prima gara della seconda fase dei Campionati del Mondo Under 21. Un match mai in discussione per Boninfante e compagni che da subito hanno imposto ritmo e gioco e non hanno mai permesso agli avversari di rientrare. Miglior realizzatore di serata l’opposto Alessandro Alberto Bovolenta, che ha messo a segno 17 punti (1 ace, 1 muro, 57% in attacco). Tra gli azzurrini in doppia cifra anche gli schiacciatori Mattia Orioli (13 punti, 1 ace, 1 muro, 61% in attacco) e Riccardo Iervolino (1 ace, 1 muro, 75% in attacco).