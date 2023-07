L'Italia di De Giorgi torna in raduno

ROMA- Domani, 15 azzurri si ritroveranno in raduno agli ordini di Fefè De Giorgi per preparare il prossimo appuntamento con i quarti di finale della VNL. Il tecnico azzurro ha convocato i seguenti 15 atleti che si ritroveranno il 13 luglio a Firenze in collegiale fino al 17 luglio. Per ciò che riguarda Simone Anzani, il giocatore si sta sottoponendo ad accertamenti clinici/diagnostici che in questo momento non gli permettono di essere convocato per l’attività della squadra nazionale di pallavolo.