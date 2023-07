Europei U17F: l’Italia stecca la prima

VRNJACKA BANJA (SERBIA) - Niente da fare per la Nazionale femminile Under 17 che, nella seconda giornata del Campionato Europeo under 17 femminile , in corso in Serbia e in Ungheria, è stata superata 3-1 (25-23, 21-25, 25-20, 25-18) dalla Croazia.

Partita tra alti e bassi per le azzurrine che hanno faticato a trovare la giusta continuità per uscire dai momenti di difficoltà incontrati nel corso del match. L’Italia, impegnata nella Pool I a Vrnjacka Banja in Serbia, tornerà in campo domani alle ore 20.00 per affrontare la Georgia.

LA CRONACA – Come avvenuto nella prima giornata, anche per questo secondo impegno ai Campionati Europei il tecnico Pasquale D’Aniello sceglie di schierare il sestetto con la diagonale Spaziano-Spada, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Moroni e Bovolenta e il libero Bonafede.

E’ la Croazia a trovare il primo allungo di giornata (4-8). Le azzurrine faticano a tenere il passo delle avversarie e a trovare il giusto assetto e le avversarie mantengono quattro lunghezze di vantaggio (8-12, 11-15, 13-17). Al rientro dal time out l’Italia trova maggiore continuità e riduce lo svantaggio (18-20, 19-21, 21-23) fino ad arrivare al -1 (23-24), ma senza riuscire a riagganciare le avversarie che conquistano il primo set (23-25).

Trovata buona continuità nel finale della frazione precedente, sono le azzurrine a imporre il proprio gioco sin dall’avvio del secondo parziale (7-4). Pronta la reazione della Croazia che mette a segno il break che vale parità (7-7) e sorpasso (7-9). Il time out chiamato da coach D’Aniello dà nuovo slancio al gioco dell’Italia che ristabilisce l’equilibrio (9-9) e torna in vantaggio (14-11). Cala il rendimento della Croazia, rimane costante quello delle azzurrine (18-14) che mantengono le avversarie a distanza (23-18) e conquistano il secondo set (25-21).

Al rientro in campo si procede a parti invertite: è la Croazia a dettare il ritmo (4-6) e l’Italia a rimanere a distanza (6-10). Le azzurrine faticano a ritrovare fluidità nel gioco (8-12, 11-16) e le avversarie si portano sul +6 (13-19). Lo stop al gioco chiamato da coach D’Aniello rimette in corsa l’Italia che riduce sensibilmente il distacco (18-20), ma non completa la rimonta e la Croazia si porta sul 2-1 nel conto set (20-25).

L’avvio della quarta frazione vede ancora protagonista la Croazia che si porta sul +4 (0-4). Le azzurrine ritrovano un buon ritmo e accorciano le distanze (4-5), decisa però la ripartenza avversaria con le ragazze di coach Stojankovic che allungano sull’8-13. Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia non cambia l’inerzia del match: è ancora la Croazia a dettare il ritmo (10-15). Con determinazione le azzurrine provano a rientrare (15-16), ma non riescono a riagganciare le avversarie che piazzano l’allungo decisivo (16-21) e conquistano set e partita (18-25).

IL TABELLINO -

ITALIA-CROAZIA 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

ITALIA: Moroni 1, Spaziano 3, Tosini 13, Bovolenta 8, Spada, Peroni 6; Bonafede (L), Aimaretti, Caruso 5, Schillkowski 2, Novello 5, Quero 11. Ne: Cornelli (L), Sismondi. All. D’Aniello.

CROAZIA: Francetic 13, Causevic 8, Ukovic 12, Mlinar 16, Vasilj 11, Prkacin 2; Stosic (L), Roso 3, Ivkovic, Smojver, Zolota. Ne: Kontosic, Golemac, Gulin (L). All. Stojankovic.

ARBITRI: Zaur Hajiyev (AZE), Adnan Kolos (BIH).

DURATA SET: 28’, 27’, 28’, 25’

ITALIA:1 a, 12 bs, 12 mv, 31 et

CROAZIA: 11 a, 16 bs, 10 mv, 32 et

CALENDARIO E RISULTATI -

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia

Ore 20.00 Polonia-Olanda

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia

Ore 14.30 Croazia-Polonia

Ore 17.30 Olanda-Serbia

Ore 20.00 Georgia-Italia

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda

Ore 14.30 Italia-Bulgaria

Ore 17.30 Serbia-Croazia

Ore 20.00 Polonia-Georgia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria

Ore 14.30 Georgia-Olanda

Ore 17.30 Polonia-Serbia

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia