Mondiali U21M: grande Italia, sei in finale!

MANAMA (BAREHIN) – Ottime notizie arrivano dai Campionati del mondo Under 21 in corso di svolgimento a Manama, in Bahrein, dove la Nazionale under 21 maschile ha superato 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-18) la Bulgaria centrando la finale per il titolo che si giocherà domani.

Grinta e determinazione hanno permesso all’Italia di conquistare l’accesso alla finale che domani assegnerà l’oro. Dopo aver perso il primo set, Boninfante e compagni sono stati bravi a ricompattarsi e a imporsi nei parziali successivi con una prestazione che è andata in crescendo.

Domani l’Italia tornerà in campo all’Isa Sport City Hall di Manama per affrontare l'Iran nel match che vale il titolo iridato.

LA CRONACA – Per questa semifinale della 22ª edizione dei Campionati del Mondo under 21 maschile il tecnico Matteo Battocchio sceglie il sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, gli schiacciatori Orioli e Iervolino, i centrali Volpe ed Eccher e il libero Laurenzano.

Il primo vantaggio di giornata è firmato dall’Italia (3-1, 4-2), la Bulgaria recupera (4-4) e si procede punto a punto (9-9) fino alla nuova accelerazione dei ragazzi di coach Battocchio (13-9). Il time out chiamato da coach Burattini rimette in corsa i bulgari che ricuciono (13-13) e mantengono il passo (15-15, 18-18). Nel finale gli azzurrini provano di nuovo ad allungare (20-18), ma è pronta la reazione degli avversari (21-21, 23-23) che con un muro e un attacco vincente conquistano il primo set (23-25).

Sulla scia del set precedente la Bulgaria aggredisce il campo alla ripresa del gioco (2-7). Con pazienza gli azzurrini cercano il giusto assetto (5-9, 6-10) e riducono sensibilmente il distacco (10-12). Trovato un buon ritmo i ragazzi di coach Battocchio rimangono al passo con gli avversari (14-15). Il time out chiamato dalla panchina dell’Italia sul nuovo allungo della Bulgaria (15-18) rimette ordine tra le fila dell’Italia che ristabilisce l’equilibrio (19-19) e con passo deciso (24-22) conquista il secondo set (25-22).

Alla ripresa del gioco è l’Italia a portarsi in vantaggio (5-3, 7-5). La reazione della Bulgaria non tarda ad arrivare (8-8), ma non è sufficiente per contenere il buon gioco dei ragazzi di coach Battocchio che allungano nuovamente (12-9). Nikolov e compagni si confermano avversari coriacei e recuperano a più riprese lo svantaggio (13-13, 17-15, 17-17, 19-17, 19-19). Nel finale viene premiata la maggiore determinazione dell’Italia che si porta sul 2-1 (25-23).

E’ l’Italia a esprimere un gioco migliore in avvio di quarta frazione: gli azzurrini passano in vantaggio (5-3, 7-5) e aumentano il ritmo (10-6). Il time out chiamato da coach Burattini non ha l’effetto sperato: la Bulgaria non riesce a rientrare in partita e l’Italia allunga ancora (18-12). Gli azzurrini non hanno flessioni nel rendimento (20-13), procedono con decisione (22-16) e conquistano meritatamente l’accesso alla finale per l’assegnazione della medaglia d’oro (25-18).

IL TABELLINO -

ITALIA-BULGARIA 3-1(23-25, 25-22, 25-23, 25-18)

ITALIA: Orioli 14, Volpe 5, Bovolenta 27, Iervolino 6, Eccher, Boninfante 3; Laurenzano (L), Bartolucci 5, Staforini. Ne: Argeuelles, Fanizza, Roberti. All. Battocchio.

BULGARIA: A. Nikolov 25, Damyanov 3, Antov 16, Tatarov 3, Buchkov 5, Palev 1; Mitov (L), B. Nikolov, Pavlov, Garkov 7, Bodurov 1. Ne: Stoev. All. Burattini.

DURATA SET: 24’, 25’, 28’, 23’

ITALIA: 5 a, 18 bs, 7 mv, 27 et

BULGARIA: 2 a, 23 bs, 11 mv, 38 et