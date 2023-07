Europei U17F: l’Italia sul velluto con l'Estonia

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – Ancora un successo per le ragazze della Nazionale under 17 femminile ai Campionati Europei di categoria che, stasera, hanno superato 3-0 (25-14, 25-11, 25-17) l’Estonia grazie a un’altra buona prova messa in campo da Bonafede e compagne che, sempre al comando del gioco, hanno chiuso il match dopo poco più di un’ora di gioco, ottenendo di fatto la quarta vittoria su cinque partite. Un importante conferma per le azzurre dopo il successo per 3-0 ottenuto ieri contro la Bulgaria; la formazione estone, invece, ultima nel girone, questa sera ha provato ad impensierire il team di D’Aniello ma nulla ha potuto contro la superiorità della squadra azzurra. L’Italia tornerà in campo martedì 18 luglio alle ore 20 contro l’Olanda nella penultima uscita della fase a gironi.

LA CRONACA - Per il quinto match della rassegna continentale di categoria coach Pasquale D’Aniello schiera il sestetto con la diagonale Spaziano-Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Quero e Moroni e il libero Bonafede.

Inizio di primo set vede l’Italia portarsi subito in vantaggio e trovare il break sul 4-2; continuano poi gli attacchi delle azzurre che trovano il +5 sulle avversarie (10-5). Un attacco di Caterina Peroni e un ace di Sofia Moroni fissano poi il risultato sul 17-12 Italia. Il match prosegue e le atlete di coach D’Aniello riescono ad incrementare il vantaggio fino sul 22-14; la schiacciatrice azzurra Ludovica Tosini chiude il primo set sul 25-14.

È sempre la formazione azzurra ad imporre il proprio gioco anche all’inizio della seconda frazione di gioco (7-4). Con il passare del tempo l’Italia comincia a prendere sempre più campo; le azzurre passano infatti dal 13-8 al 20-8. Un primo tempo di Veronica Quero chiude il secondo set sul 25-11 Italia.

Un sostanziale equilibrio caratterizza l’inizio del terzo set con le due squadre ferme sul 4-4. Le atlete di coach Raigo Tatrik riescono a stare a contatto con le azzurre fino sul 10-10. Poi l’allungo dell’Italia che trova il +3 (13-10); ritrovato il proprio ritmo le azzurre scavano nuovamente un buon solco sulle avversarie: un ace di Quero e l’attacco di Moroni fermano infatti il risultato sul 16-10. Con orgoglio l’Estonia tenta la risalita (18-15), ma le azzurre non si disuniscono e passano dal 21-15 al 25-17 finale. Altro incoraggiante successo per l’Italia di Pasquale D’Aniello. Top scorer del match l'azzurra Stella Caruso, autrice di 14 punti.

IL TABELLINO-

ITALIA-ESTONIA 3-0 (25-14, 25-11, 25-17)

ITALIA: Quero 7, Spaziano 5, Tosini 12, Moroni 11, Caruso 14, Peroni 6, Bonafede (L). Novello. N.e. Aimaretti, Shillkowski, Bovolenta, Cornelli, Spada, Sismondi. All. D’Aniello.

ESTONIA: Toom, Hanimagi 3, Soodla, Ploomipuu 6, Rak 6, Kask 1, Tatrik (L). Palk 5, Miilen, Koik, Pent 1, Laub 2, Vahula. N.e. Lattik. All. Tatrik.

ARBITRI: Emmanouil Georgiadis (GRE), Andrei Savu (ROM)

DURATA SET: 22’, 21’, 23’

ITALIA: 9 a, 7 bs, 14 mv, 18 et

ESTONIA: 4 a, 6 bs, 1 mv, 20 et

CALENDARIO e RISULTATI -

POOL I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12)

Ore 20.00 Polonia-Olanda 3-2 (20-25, 26-24, 25-10, 23-25, 15-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Ore 14.30 Croazia-Polonia 3-2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25, 15-13)

Ore 17.30 Olanda-Serbia 3-0 (25-14, 28-26, 28-26)

Ore 20.00 Georgia-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda 2-3 (25-22, 25-20, 15-25, 23-25, 11-15)

Ore 14.30 Italia-Bulgaria 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Ore 17.30 Serbia-Croazia 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 Polonia-Georgia 3-0 (29-27, 25-15, 25-23)

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria 3-2 (25-16, 22-25, 23-25, 25-23, 15-10)

Ore 14.30 Georgia-Olanda 0-3 (19-25, 25-27, 19-25)

Ore 17.30 Polonia-Serbia 1-3 (25-18, 21-25, 21-25, 24-26)

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia