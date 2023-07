Europei U17F: domani le azzurrine tornano in campo

«Il bilancio in questo momento della prima fase è in linea con quanto ci aspettavamo – spiega il tecnico Pasquale D’Aniello -. Abbiamo vinto la prima partita al tie-break contro la Polonia. E’ stata una bella gara con una squadra che avevamo incontrato in amichevole prima di partire per questo Europeo e sapevamo che era un avversario agguerrito e con una discreta fisicità. Il giorno dopo abbiamo incontrato la Croazia, vera e propria rivelazione di questo torneo, ed è arrivata la sconfitta in un momento in cui il nostro gioco non funzionava ancora al meglio. Quel risultato ci ha sicuramente aiutati a ripartire perché poi abbiamo inanellato tre vittorie per 3-0, una delle quali con la Bulgaria che fino a quel momento guidava la classifica, e ora siamo al secondo posto, valido per l’accesso alle semifinali».

Guardando ai prossimi impegni il tecnico aggiunge: «Il nostro obiettivo è sempre quello di arrivare tra le prime quattro squadre dell’Europeo. Ora ci aspettano le ultime, decisive due partite con Olanda e Serbia. L’Olanda è un avversario che gioca una pallavolo più vicina alla nostra fatta di accelerazioni e di utilizzo dei centrali. La Serbia invece punta molto sulla fisicità, sulla grinta, sul fatto di difendere moltissimo e di rigiocare. Le nostre ragazze stanno crescendo partita dopo partita e stanno acquisendo delle certezze. Dovremo però prima di tutto occuparci di cosa accade nel nostro campo e se riusciremo a giocare come sappiamo riusciremo a toglierci sicuramente qualche soddisfazione, soprattutto alla luce del fatto che ora la nostra squadra si esprime con maggiore continuità. Dovremo comunque fare il massimo e vincere entrambe le partite che mancano per riuscire a passare il turno. In questa fascia d’età bisogna mettere in conto che le sorprese sono all’ordine del giorno visto che si tratta dell’esordio di queste squadre in campo internazionale come dimostrano i risultati dei due i gironi».