Qualificazioni Euro U22: gli azzurri senza problemi col Montebegro

Vinto agevolmente il primo set gli azzurri hanno dimostrato carattere e determinazione per imporsi anche nei due parziali successivi.

Domani l’Italia affronterà la sfida decisiva per la vittoria del Torneo di qualificazione: alle 20.00 gli azzurrini giocheranno contro la Bulgaria.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Italia)- « Sono un po’ arrabbiato perché abbiamo giocato in una maniera che non ci appartiene: abbiamo vinto il primo set molto bene e poi credo che siamo un po’ seduti. Questa cosa non è accettabile. Nel secondo e nel terzo set abbiamo fatto delle cose che mi hanno fatto arrabbiare, ma di contro siamo riusciti a mettere in campo tantissima qualità. Il problema è che abbiamo permesso che si verificassero delle situazioni che non vanno bene. Complimenti ai ragazzi per la vittoria, anche perché non è facile tenere alta la tensione, però la mentalità deve essere diversa. Domai sfida decisiva con la Bulgaria e sarà necessario vincere per garantirsi l’accesso agli Europei ».

Nicolò Volpe (Italia)- « Abbiamo iniziato molto bene il primo set, abbiamo giocato una buona pallavolo, poi nel secondo e nel terzo parziale loro sono saliti molto in difesa e noi abbiamo sbagliato troppo. Non dobbiamo riprendere da questi ultimi due set che abbiamo giocato perché abbiamo commesso troppi errori in battuta e in attacco, però siamo contenti di aver vinto 3-0. Domani incontreremo di nuovo la Bulgaria, sarà sicuramente una battaglia perché sono una delle tre migliori squadre al mondo e sono avversari davvero tosti. Domani servirà tutta la grinta da parte nostra e il tifo del palazzetto per cercare di vincere ».

IL TABELLINO-

MONTENEGRO-ITALIA 0-3 (8-25, 21-25, 20-25)

MONTENEGRO: Cimbaljevic 5, Djurovic 3, Bozovic 1, Rovcanin 9, Cincur 2, Miljanic 11; Krivokapic (L), Maskovic, Jacimovic, Catovic (L), Cimbaljevic, Petrovic. Ne: Vukcevic, Femic. All. Boskovic.

ITALIA: Iervolino 2, Bartolucci 5, Fanizza 2, Orioli 16, Volpe 7, Bovolenta 16; Laurenzano (L), Arguelles 2, Roberti 3. Ne: Boninfante, Eccher, Balestra, Staforini (L), Russo. All. Battocchio.

ARBITRI: Lukas Kralovic (SVK), Gregor Novak (SLO)

DURATA SET: 18’, 25’, 23’ Tot: 66’

IL CALENDARIO E I RISULTATI-

Palazzetto dello sport Villa d'Agri – Marsicovetere (PZ)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 17.30.00 – Montenegro-Bulgaria 0-3 (14-25, 19-25, 16-25)

Ore 20.00 – Italia-Lussemburgo 3-0 (25-12, 25-12, 25-12)

Sabato 22 luglio 2023

Ore 17.30 – Bulgaria-Lussemburgo 3-0 (25-9, 25-13, 25-10)

Ore 20.30 – Montenegro-Italia 0-3 (8-25, 21-25, 20-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 17.30 Lussemburgo-Montenegro

Ore 20.00 Bulgaria-Italia