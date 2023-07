Europei U17M: gli azzurrini travolgono la Finlandia

PODGORICA (MONTENEGRO)- Quarta vittoria in altrettante partite per l'Italia di Monica Cresta impegnata nei Campionati Europei under 17 . Oggi gli azzurrini hanno battuto in tre set, 3-0 (25-15, 22-25, 22-25) la Finlandia trascinata da Nicolò Garello che ha realizzato 15 punti (2 muri, 59% in attacco).

Comunque tutta la squadra ha risposto al meglio riuscendo ad imporre il proprio ritmo di gioco senza lasciare agli avversari la possibilità di recuperare e rientrare in partita.

L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio alle 17.30 per affrontare la Spagna nella quinta giornata di gioco dei Campionati Europei under 17 maschile.

Per questa quarta partita il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e e ai liberi Giani e Usanza, in alternanza per ricezione e difesa.

Buon approccio al match da parte degli azzurrini che si portano subito avanti (3-6) e mantengono gli avversari a distanza (8-12). Sono sempre gli azzurrini a dettare il ritmo nel corso del primo set: la Finlandia fatica a ingranare, mentre Cremoni e compagni trovano buona continuità (11-6, 14-19) e conquistano agevolmente il primo set (15-25).

Ancora Italia protagonista in avvio di seconda frazione: l’ace di Cremoni vale il 2-9. La Finlandia prova a rimettersi in marcia (6-11, 8-13) e accorcia fino al -2 (13-15), ma gli azzurrini sono bravi a ritrovare buon ordine, allungare nuovamente (17-20) e chiudere a proprio favore anche il secondo set (22-25).

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto la terza frazione (11-11). Sono nuovamente gli azzurrini a trovare la continuità necessaria a staccare gli avversari (11-13) e a mantenersi sul +3 (12-15). La reazione della Finlandia non è sufficiente per ricucire (14-15) e gli azzurrini, sfruttando un buon turno al servizio di Ciampi, piazzano il break che vale il +6 (14-20). Nel finale i ragazzi di coach Cresta mantengono concentrazione e ritmo (18-23) e conquistano set e partita (22-25).

IL TABELLINO-

FINLANDIA-ITALIA 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

FINLANDIA: Vainio 2, Ahvenjarvi 5, Kuukasjarvi 1, Siika-Aho 3, Kolehmainen 6, Viljamaa 13; Kukkonen (L), Salmijärvi (L), Kaijanto 2, Puhakka, Vanhatupa 4, Lehtio 2. Ne: Schreck, Ruohola. All. Keskisipila.

ITALIA: Bertoncello 8, Benacchio 6, Cremoni 6, Garello 15, Ciampi 4, Porro 3; Giani (L), Usanza (L), Boschini, Argilagos 1, Colaci 2, Zlatanov. Ne: Ruzza, Zara. All. Cresta.

ARBITRI: José Caramez Pereira (POR), Carole Hepp (LUX)

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Ore 15.00 – Olanda-Polonia

Ore 17.30 – Francia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia

Ore 17.30 – Italia-Spagna

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Gracia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia 3-0 (25-15, 25-12, 25-21)

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria 0-3 (19-25, 23-25, 11-25)

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17)

Ore 17.30 – Estonia-Turchia 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)

Ore 20.00 Austria-Montenegro 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25)

Ore 15.00 – Turchia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia

Ore 15.00 – Estonia-Grecia

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto