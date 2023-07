Under 17 Femminile: l'Italia sul tetto d'Europa

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – La Nazionale Under 17 femminile si è riconfermata regina indiscussa di questa categoria vincendo, allo Sportska Hala di Vrnjacka Banja in Serbia, il Campionato Europeo dopo quello conquistato esattamente dodici mesi fa in Repubblica Ceca. Le azzurrine, guidate in panchina da Pasquale d’Aniello, nella finale per la medaglia d’Oro hanno battuto la Turchia per 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, 25-19). L’Italia è giunta alla vittoria finale grazie ad un percorso in crescendo, che nel corso della prima fase ha conquistato sei vittorie e subito una sola sconfitta con la Croazia. Ieri in semifinale Bonafede e compagne hanno battuto la Grecia e oggi con la vittoria sulla Turchia hanno dimostrato di essere la formazione più forte della competizione conquistando la medaglia d’Oro, la quarta della storia dopo quelle ottenute nel 1995, 2001 e 2022. Con la vittoria di questa sera salgono a 12 le medaglie conquistate dalla Nazionale under 17 femminile ai Campionati Europei di categoria: 4 ori (1995, 2001, 2022, 2023), 5 argenti (2003, 2011, 2013, 2017, 2018), 3 bronzi (2005, 2007, 2009).

Sul terzo gradino del podio è salita la Croazia, vincitrice nella finale per il terzo e quarto posto contro la Grecia per 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-10).

Per questa ultima gara il tecnico Pasquale d’Aniello schiera il sestetto con la diagonale Spaziano-Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Quero e Bovolenta e il libero Bonafede.

In avvio di primo set le azzurre sono apparse un po' contratte e meno precise come di consueto. Le turche da parte loro, invece, grazie ad alcune buone giocate sono passate in vantaggio 8-6. Bonafede e compagne però dopo il time out chiamato da D'Aniello sul 6-9 hanno raggiunto subito la parità sul 9-9. Nelle fasi successive nel match c'è stata una buona reazione delle azzurrine che hanno maturato un buon vantaggio (15-10) gestito sapientemente fino alla palla set giunta con un muro vincente di Arianna Bovolenta, che ha chiuso sul 25-12 portandosi sull'1-0.

Il successo del primo set ha caricato ancora di più il giovane gruppo azzurro che nel secondo è partito lanciato (8-3) e le avversarie hanno accusato il colpo. Con il passare delle azioni le turche hanno commesso qualche errore di troppo e sono scivolate ulteriormente indietro (15-5), mentre il servizio e il muro azzurro sono stati molto efficaci e hanno contribuito ad ampliare sempre più il vantaggio fino al 25-8 conclusivo firmato da Ludovica Tosini (autrice di 5 punti nel set) che ha portato la Nazionale Under 17 sul 2-0.

Il terzo set ha presentato il consueto copione con l'Italia sempre avanti e le turche costrette ad inseguire. Con il passare dei minuti, però, le azzurrine hanno dovuto subire il ritorno delle avversarie con l'Italia al comando, ma con vantaggi minimi. Nella fase conclusiva del match, però, c'è stato il sorpasso della Turchia che ha approfittato di qualche errore di troppo delle azzurrine (18-19) e ha permesso loro di allungare fino al 25-21 conclusivo.

Il quarto set è iniziato molto bene per l'Italia (4-1, 10-3) che con grande determinazione ha condotto le fasi iniziali del parziale. Con il passare delle azioni le azzurrine sono state inarrestabili (21-13) e hanno chiuso la loro corsa verso l'Oro europeo grazie alla schiacciata vincente di Gaia Novello (25-19).

I PROTAGONISTI-

Pasquale d'Aniello (Allenatore Italia)- « Abbiamo iniziato la stagione con il torneo di qualificazione a gennaio in Germania. In questi Campionati Europei abbiamo iniziato la manifestazione un po' in sordina e con qualche titubanza. Poi però quando abbiamo cominciato ad ingranare devo dire che non ce n'è stato per nessuno e la finale di oggi ne è la dimostrazione. Nella gara di oggi le ragazze sono state molto brave nei primi due set, poi nel terzo ci siamo un po' complicati la vita e abbiamo avuto un po' di paura di vincere. Nel quarto invece abbiamo ripreso a giocare come sappiamo e abbiamo conquistato questa splendida medaglia d'oro. Tre nostre atlete nate nel 2008 sono state anche premiate con i riconoscimenti individuali e sono molto felice per loro ».

Ludovica Tosini (Italia)- « Sono felicissima per questa vittoria che abbiamo conquistato. La finale di oggi è stata dura, noi eravamo ancora molto cariche dalla vittoria di ieri in semifinale. Sono anche molto soddisfatta per il premio come MVP che mi è stato assegnato ».

IL TABELLINO-

TURCHIA-ITALIA 1-3 (12-25, 8-25, 25-21, 19-25)

TURCHIA: Akpinar 1, Yilmaz 7, Tirpanci 4, Kuyan C. 5, Kuyan C. 14, Kacmaz 14, Altintas (L), Bihan, Kaya, Pajic, Esepasa, Olgar, Uysalcan. N.e.Ozerol. All. Inanc.

ITALIA: Spaziano 7, Tosini 22, Bovolenta 14, Caruso 6, Peroni 6, Quero 8, Bonafede (L). Schillkowski, Novello 4, Moroni. N.e. Aimaretti, Cornelli, Spada, Sismondi. All. D’Aniello.

DURATA SET: 20', 18', 26', 26'. Tot: 90’

QUATTRO I PREMI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE AZZURRINE-

Miglior Centrale: Arianna Bovolenta

Miglior Palleggiatrice: Asia Spaziano

Miglior Opposto: Stella Caruso

MVP: Ludovica Tosini

I RISULTATI DELLE FINALI-



Domenica 23 luglio

FINALE 3° E 4° POSTO-

Croazia-Grecia 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-10)

FINALE 1° E 2° POSTO-

Turchia-Italia 1-3 (12-25, 8-25, 25-21, 19-25)

LE 14 AZZURRINE-

Palleggiatrici: Asia Spaziano, Caterina Schillkowski

Opposti: Beatrice Spada, Stella Caruso

Schiacciatrici: Ludovica Tosini, Caterina Peroni, Gaia Novello, Rebecca Aimaretti

Centrali: Sofia Moroni, Arianna Bovolenta, Veronica Quero, Ludovica Sismondi

Liberi: Carola Bonafede (C), Stella Cornelli

LO STAFF-

Pasquale D’Aniello, Oscar Maghella e Giovanni Galesso (allenatori), Virginia Braghieri (fisioterapista), Luca Monestier (medico), Alberto Salmaso (scoutman) e Giulia Pisani (team manager).

L'ALBO D'ORO-

1995 (Barcellona) – 1. Italia, 2. Russia, 3. Slovacchia

1997 (P.Bystrica) - 1. Russia, 2. Croazia 3. Polonia

1999 (Gdank) -1. Polonia, 2. Olanda, 3. Russia

2001 (Liberec) – 1. Italia, 2. Polonia, 3. Bielorussia

2003 (Zagabria) – 1. Croazia, 2. Italia, 3. Serbia-Montenegro

2005 (Tallinn) -1. Ucraina, 2. Russia, 3. Italia

2007 (Brno) – 1. Germania, 2. Serbia, 3. Italia

2009 (Rotterdam) – 1. Belgio, 2. Serbia, 3. Italia

2011 (Ankara) – 1. Turchia, 2. Italia, 3. Serbia

2013 (Bar) – 1. Polonia, 2. Italia, 3. Turchia

2015 (Plovdiv) - 1. Russia, 2. Serbia, 3. Belgio

2017 (Arnhem) – 1. Russia, 2. Italia, 3. Bielorussia

2018 (Sofia) – 1. Russia, 2. Italia, Turchia

2020 (Podgorica) – 1. Russia, 2. Turchia, 3. Serbia

2022 (Hradec Kralove) – 1. Italia, 2. Turchia, 3. Germania

2023 (Vrnjacka Banja) - 1.Italia 2. Turchia 3. Croazia