La Polonia conquista la VNL 2023

DANZICA (POLONIA)- La Polonia trionfa nella Volleyball Nations League 2023. La squadra di casa, trascinata dal pubblico di Danzica, in finale ha superato per 3-1 (25-23. 24-26. 25-18. 25-18) gli Stati Uniti. La squadra di Grbic succede nell'albo d'oro alla Francia per gli USA invece è il secondo posto consecutivo nella competizione.