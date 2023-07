EYOF: crollo delle azzurre contro l'Ungheria

MARIBOR (SLOVENIA)- Inopinata sconfitta delle azzurrine dell'Under 19 nella gara di esordio nell' European Youth Olympic Festival (EYOF) che è iniziato oggi a Banská Bystrica in Slovacchia. La squadra di Gaetano Gagliardi, dopo un sicuro inizio che l'ha portata a vincere dominando i primi due set, si è sciolta come neve al sole lasciando iniziativa e punti alla formazione magiara che ha finito per superarci ed imporsi al tie break 3-2 (13-25, 10-25, 25-14, 25-23, 15-8).

La Nazionale femminile azzurra ha dominato i primi due set, non concedendo alcuna possibilità di rimonta alle avversarie. Nel primo parziale l’Ungheria non è riuscita ad impensierire le azzurrine, che hanno giocato sul velluto (8-4). Le ragazze italiane hanno poi sapientemente amministrato fino al conclusivo (25-13). Senza storia anche il secondo set con l’Italia che ha avuto il merito di trovare subito un buon margine 11-7, allungando poi sul 20-9 e infine ha chiuso con un netto 25-10. Nel terzo, invece, l’Italia ha dovuto subire il ritorno dell’Ungheria che ha spinto da subito sull’acceleratore (14-8). L’Ungheria ha poi allungato fino a conquistare il set con il punteggio di (25-14). Nel quarto set è stata ancora l’Ungheria a partire meglio con le azzurrine meno brillanti rispetto a quanto fatto vedere nei primi due set. Con il passare delle azioni l’Italia è stata quasi sempre costretta ad inseguire fino a quando l’Ungheria ha piazzato il break decisivo e ha chiuso 25-23. Non va meglio il tie-break dove ancora una volta le azzurrine vanno sotto 1-4 prima di dare un timido segnale di ripresa. Nel finale però l’Ungheria ha compiuto l’allungo decisivo che ha permesso loro di vincere il match (15-8). La squadra tricolore scenderà nuovamente in campo domani 25 luglio alle ore 12 per affrontare la Polonia.

IL TABELLINO-



ITALIA -UNGHERIA 2-3 (25-13, 25-10, 14-25, 23-25, 9-15)

ITALIA: Coba 2, Mescoli 22, Marchesini 17, Del Freo 8, Despaigne 20, Micheletti 6, D’Onofrio (L). Scuderi, Gambini. N.e. Ferrara, Franceschini, Visciano. All. Gagliardi

UNGHERIA: Jambor 8, Fekete 5, Eross 18, Botyanszki 11, Nagy 9, Toth, Nagy-Hegyesi (L). Mikus 1, Vertes, Gercacz 2. N.e. Kiss, Szakaly. All. Konig.

DURATA SET: 23’, 19’, 22’, 29’, 14’ Tot: 107’

LE POOL-

Pool A: Italia, Olanda, Polonia, Ungheria

Pool B: Croazia, Turchia, Slovenia, Germania

IL CALENDARIO-



Lunedì 24 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool A - Ungheria-Italia 3-2 (13-25, 10-25, 25-14, 25-23, 15-8)

Ore 12.00 – Pool B - Croazia-Turchia

Ore 15.30 – Pool B - Slovenia-Germania

Ore 18.00 – Pool A - Olanda-Polonia

Martedì 25 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool B - Germania-Turchia

Ore 12.00 – Pool A - Polonia-Italia

Ore 15.30 – Pool B - Slovenia-Croazia

Ore 18.00 – Pool A - Olanda-Ungheria

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 9.30 – Pool B - Germania-Croazia

Ore 12.00 – Pool A - Polonia-Ungheria

Ore 15.30 – Pool B - Turchia-Slovenia

Ore 18.00 – Pool A - Italia-Olanda

Venerdì 28 luglio 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 e ore 18.00 Semifinali 1°-4° posto

Sabato 29 luglio 2023

Ore 8.15 e ore 10.30 Finali 5°-8° posto

Ore 12.50 Finale 3° posto

Ore 15.05 Finale 1°-2°posto