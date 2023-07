EYOF: l'Italia centra il successo con la Polonia

MARIBOR (SLOVENIA)- La nazionale Under 19 di Gagliardi, impegnata nell’European Youth Olympic Festival (EYOF), in corso a Maribor in Slovenia riscatta prontamente la brutta prestazione e la sconfitta di ieri contro l'Ungheria superando nettamente in tre set 3-0 (25-23, 25-20, 25-17) la Polonia.