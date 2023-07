Europeo Under 17M.: oggi Italia-Repubblica Ceca

Al momento l’Italia guida la classifica della Pool II con all’attivo 5 vittorie, nessuna sconfitta e 13 punti totali. Gli azzurrini sono incalzati dalla Spagna, al secondo posto con 4 vittorie, 1 sconfitta e 13 punti, e dalla Polonia, terzo posto con 4 vittorie, 1 sconfitta e 12 punti.

Nell’altra Pool è la Bulgaria a guidare la classifica (5 vittorie, 0 sconfitte, 15 punti), seguita da Belgio (3 vittorie, 2 sconfitte, 10 punti) e Grecia (3 vittorie, 2 sconfitte, 9 punti).

LE PAROLE DEL TECNICO MONICA CRESTA-

« Sono soddisfatta del percorso intrapreso dalla squadra fino a questo momento – spiega il tecnico Monica Cresta -. Conquistare cinque vittorie consecutive è sicuramente un buon modo di iniziare una competizione. Sappiamo di avere a disposizione per questo Europeo un roster molto equilibrato in ogni reparto, come dimostra il fatto che ogni volta che i ragazzi sono stati chiamati a scendere in campo hanno sempre dato il loro contributo. Queste cinque vittorie però non devono far calare l’attenzione con cui approcciamo le gare. I giochi non sono ancora fatti e, con questa formula, bisogna arrivare nelle prime due posizioni del girone per poter accedere alle semifinali e alle finali. Come noi, nella nostra pool, Polonia e Spagna sono ancora in lizza per il passaggio del turno e da parte nostra occorrerà affrontare al meglio e con la massima concentrazione le due sfide con Repubblica Ceca e, soprattutto con la Polonia, che sono avversari da non sottovalutare ».

LE CLASSIFICHE-

Pool I: 1. Bulgaria (5 v. 0 p, 15 pt), 2. Belgio (3 v, 2 p, 10 pt), 3. Grecia (3 v, 2 p, 9 pt), 4. Turchia (3 v, 2 p, 7 pt), 5. Austria (2 v, 3 p, 7 pt), 6. Slovenia (2 v, 3 p, 6 pt), 7. Estonia (2 v, 3 p, 6 pt), 8. Montenegro (0 v, 5 p, 0 pt).

Pool II: 1. Italia (5 v, 0 p, 13 pt), 2. Spagna (4 v, 1 p, 13 pt), 3. Polonia (4 v, 1 p, 12 pt), 4. Francia (3 v, 2 p, 10 pt), 5. Finlandia (3 v, 2 p, 8 pt), 6. Serbia (1 v, 4 p, 3 pt), 7. Olanda (0 v, 5 p, 1 pt), 8. Repubblica Ceca (0 v, 5 p, 0 pt).

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Pool II (Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar - Podgorica): Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda, Spagna

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Serbia 3-0 (25-13, 25-18, 25-13)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Finlandia 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25)

Ore 17.30 – Polonia-Spagna 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25)

Ore 20.00 – Italia-Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-13)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Repubblica Ceca-Spagna 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25)

Ore 15.00 – Francia-Italia 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Ore 17.30 – Finlandia-Olanda 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 – Serbia-Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 20-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Olanda 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Ore 15.00 – Polonia-Finlandia 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18)

Ore 17.30 – Italia-Serbia 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Ore 20.00 – Repubblica Ceca-Francia 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Ore 15.00 – Olanda-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)

Ore 17.30 – Francia-Spagna 1-3 (25-27, 25-23, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 – Serbia-Repubblica Ceca 3-0 (28-26, 30-28, 25-18)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Francia-Olanda 3-0 (25-22, 25-13, 26-24)

Ore 15.00 – Repubblica Ceca-Polonia 0-3 (20-25, 27-29, 15-25)

Ore 17.30 – Italia-Spagna 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13)

Ore 20.00 – Serbia-Finlandia 1-3 (20-25, 25-19, 18-25, 21-25)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Finlandia

Ore 15.00 – Olanda-Serbia

Ore 17.30 – Polonia-Francia

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Spagna-Serbia

Ore 15.00 – Finlandia-Francia

Ore 17.30 – Olanda-Repubblica Ceca

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Pool I (SC Verde – Podgorica): Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia, Grecia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Belgio 3-2 (17, 25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9)

Ore 15.00 – Gracia-Turchia 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15)

Ore 17.30 – Austria-Bulgaria 0-3 (17-25, 13-25, 23-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Slovenia 0-3 (16-25, 11-25, 16-25)

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 12.30 – Turchia-Austria 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 15-10)

Ore 15.00 – Slovenia-Belgio 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25)

Ore 17.30 – Bulgaria-Estonia 3-0 (25-15, 25-12, 25-21)

Ore 20.00 – Montenegro-Grecia 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 12.30 – Belgio-Bulgaria 0-3 (19-25, 23-25, 11-25)

Ore 15.00 – Gracia-Slovenia 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17)

Ore 17.30 – Estonia-Turchia 0-3 (20-25, 23-25, 15-25)

Ore 20.00 Austria-Montenegro 3-0 (25-16, 25-16, 25-17)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Grecia-Austria 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25)

Ore 15.00 – Turchia-Belgio 0-3 (13-25, 18-25, 24-26)

Ore 17.30 – Slovenia-Bulgaria 0-3 (19-25, 17-25, 17-25)

Ore 20.00 – Montenegro-Estonia 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Slovenia 0-3 (20-25, 25-27, 23-25)

Ore 15.00 – Estonia-Grecia 2-3 (13-25, 26-24, 25-23, 23-25, 9-15)

Ore 17.30 – Bulgaria-Turchia 3-1 (25-13, 18-25, 25-21, 25-18)

Ore 20.00 – Belgio-Montenegro 3-0 (28-26, 25-15, 25-16)

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 12.30 – Austria-Estonia

Ore 15.00 – Grecia-Belgio

Ore 17.30 – Slovenia-Turchia

Ore 20.00 – Montenegro-Bulgaria

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 12.30 – Estonia-Slovenia

Ore 15.00 – Bulgaria-Grecia

Ore 17.30 – Belgio-Austria

Ore 20.00 – Turchia-Montenegro

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto