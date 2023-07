Euro U.17 M: gli azzurrini battono anche la Repubblica Ceca

PODGORICA (MONTENEGRO)- La nazionale Under 17 di Monica Cresta centra la sesta vittoria in altrettante partite dell'Europeo di categoria, un successo che permette agli azzurri di mantenere la vetta della classifica della Pool II. Contro la Repubblica Ceca l'Italia ha sofferto nel primo set poi ha innestato le marce alte ed ha concluso in scioltezza per3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21).

Match iniziato in salita per i ragazzi di coach Monica Cresta che hanno fatto fatica a trovare un buon ritmo nel primo set. Vinto il secondo, gli azzurrini poi non hanno più permesso agli avversari di rientrare in partita e sono stati bravi a conquistare la sesta vittoria.

L’Italia tornerà in campo domani alle ore 20.00 pe sfidare la Polonia nell’ultimo decisivo match della fase a gironi.

E’ la Repubblica Ceca a trovare il primo vantaggio di serata (1-4), gli azzurrini trovano il passo giusto e accorciano (4-5) ma non riescono a completare la rimonta e gli avversari allungano nuovamente (10-16). L’inerzia del set non cambia (13-19) e i ragazzi di coach Svoboda si aggiudicano il primo set (16-25).

Al rientro in campo è invece l’Italia a imporre il proprio ritmo (5-2), la Repubblica Ceca ricuce (6-6) e prova ad allungare (11-13). Gli azzurrini sono bravi a ricompattarsi (13-13), tenere il passo (16-16) e piazzare il break che vale il +3 (19-16). Trovata la giusta continuità i ragazzi di coach Cresta proseguono con passo spedito e si portano sull’1-1 (25-21).

Trovato il giusto ritmo nel set precedente gli azzurrini impongono il proprio gioco anche nella terza frazione (5-1). L’Italia, forte della sua coralità, mantiene gli avversari a distanza (10-5, 13-9) e continua ad essere protagonista in campo (18-11). Gli azzurrini sono bravi a mantenere alta la concentrazione e a portarsi in vantaggio nel conto set (25-16).

Prosegue senza cali la buona prova dell’Italia che riesce a passare in vantaggio anche in avvio di quarto parziale (9-6). La Repubblica Ceca ricuce (9-9) ma non riesce a tenere il passo dei ragazzi di coach Cresta che ripartono (15-11), si mantengono in vantaggio (20-17) e conquistano set e partita (25-21).

IL TABELLINO-

ITALIA- REPUBBLICA CECA 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21)

ITALIA: Zlatanov 1, Ruzza, Colaci, Garello 15, Ciampi 6, Porro 3; Giani (L), Usanza (L), Argilagos 1, Benacchio 6, Cremoni 15, Bertoncello 13. Ne: Boschini, Zara. All. Cresta.

REPUBBLICA CECA: Mraz 13, Toth 11, Zidlik 8, Skolka 8, Filip 7, Donat 1; Hermansky (L), Cajan (L), Jonke 5, Prichystal, Vrablik 2. Ne: Svoboda, Dryje, Balaz. All. Svoboda.

ARBITRI: Svetlana Zotovic (SRB), Jelena Mitrovic (MNE).

DURATA SET: 27’, 27’, 24’, 26’ Tot: 104’