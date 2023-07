EYOF: Italia femminile ko con la Slovenia, addio semifinali

MARIBOR (SLOVENIA)- L'Italia femminile impegnata nell' European Youth Olympic Festival (EYOF) cade per la seconda volta (in tre partite) al tie break e giocherà per le posizioni dal 5° ed 8° posto. Le ragazze di Gaetano Gagliardi sono state superate al tie-break dall’Olanda nei quarti 2-3 (25-19, 21-25, 25-20, 18-25, 7-15) e con grande rammarico escono dal lotto delle semifinaliste .

Un match iniziato in salita per Gambini e compagne (8-13) che sono state brave a reagire e a trovare il ritmo per tornare in parità (14-14) e nel finale sorpassare (20-16) e vincere (25-19).

L’Italia poi ha faticato a trovare l’accelerazione necessaria a rompere l’inerzia nell’equilibrato secondo parziale (9-9). L’Olanda, più concreta nel capitalizzare le occasioni, è passata in vantaggio (11-14), ha mantenuto un buon ritmo (13-17) e ha ristabilito la parità nel conto set (21-25).

La terza frazione, invece, è stata quasi per intero condotta dalle azzurrine che, passate in vantaggio (7-4), hanno risposto prontamente al recupero avversario (8-8) e trovato l’accelerazione decisiva (15-12, 19-15) per portarsi sul 2-1 (25-20).

E’ l’equilibrio a caratterizzare il quarto parziale (10-10). L’Olanda cambia il ritmo (13-15), impone il proprio gioco (14-21) e porta la partita al tie-break (18-25).

Nel quinto set è nuovamente l’Olanda a portarsi in vantaggio (6-8), a mantenere alto il ritmo (7-11) e a piazzare il break che vale la vittoria di set e partita (7-15).

Le azzurrine torneranno in campo venerdì mattina alle 9.30 per giocare la semifinale dei piazzamenti 5°-8° posto.

IL TABELLINO-

ITALIA-OLANDA 2-3 (25-19, 21-25, 25-20, 18-25, 7-15)

ITALIA: Coba 2, Mescoli 18, Marchesini 7, del Freo 7, Despaigne 22, Micheletti 6; Gambini (L), D’Onofrio, Franceschini 1. Ne: Ferrara, Scuderi, Visciano. All. Gagliardi.

OLANDA: Strikwerda 6, Strikwerda 12, Wessels 15, Van De Kooi 11, Smits 11, Gerritsen 9; Krikhaar (L), Koops, Radstake, Kok. Ne: Wiegerinck, Van Wetering. All. Klaver.

DURATA SET: 24’, 25’, 24’, 23’, 12’.