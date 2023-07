Europeo U. 17M: domani l'Italia contro il Belgio per entrare in finale

PODGORICA (MONTENEGRO)- Dopo il trionfale cammino nella Pool II, con sette vittorie in altrettante partite, l'Italia Under 17 Maschile, è pronta ad affrontare le sfide più importanti. Domani alle 19.00, nel palazzetto di Podgorica in Slovenia, affronterà, nella seconda semifinale degli Europei di categoria, il Belgio, formazione classificata al secondo posto nella Pool I. Nell’altra semifinale, in programma alle ore 16.30, la Bulgaria, prima della Pool I, sfiderà la Spagna, seconda della Pool II.

LE PAROLE DEL TECNICO MONICA CRESTA-

« Il girone è stato veramente tosto e nella prima fase tutte le squadre hanno dimostrato di essere all’altezza di questa competizione. I ragazzi sono stati davvero bravi e hanno dato prova fin da subito di voler conquistare l’accesso alle semifinali. L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie alla coesione del gruppo: tutti sanno di essere fondamentali, anche solo per un muro o una battuta, e forse questa è una qualità in più che abbiamo e che, in una rassegna di questo tipo, gioca a nostro favore. Ora dovremo affrontare gli ultimi due impegni e potremo toglierci ancora qualche soddisfazione. Il Belgio, che domani incontriamo in semifinale, è una squadra dotata di un ottimo servizio. Dovremo entrare in campo con il giusto approccio e dovremo essere bravi a interpretare ogni singola azione perché, in partite come questa, ogni pallone è fondamentale ».

IL CALENDARIO DELLE FINALI-

Sabato 29 luglio 2023 - Semifinali

Ore 16.30 Bulgaria-Spagna

Ore 19.00 Italia-Belgio

Domenica 30 luglio 2023 – Finali

Ore 16.30 - SC Verde Podgorica – Finale 3° posto

Ore 19.00 - SC Verde Podgorica – Finale 1°-2° posto