Mondiali Under 19: Zanin ha scelto i 12 azzurri

ROMA- Neanche il tempo di metabolizzare il prestigioso secondo posto nella 17ª edizione estiva dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) che la nazionale Under 19 di Vincenzo Fanizza deve mettersi in moto per affrontare l'appuntamento più importante dell'anno: i Campionati del Mondo di categoria che si svolgeranno a San Juan (Argentina) dal 2 all’11 agosto.